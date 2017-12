Ex-dominee (79) dakloos nadat partner (24) hem dumpt

De 79-jarige Engelse gepensioneerde dominee Philip Clements is dakloos geraakt, nadat zijn 55 jaar jongere partner Florin Marin hem het huis heeft uitgezet. De Engelsman trouwde zo'n half jaar geleden met een 24-jarig Roemeens model en kocht een appartement in Boekarest voor zijn jonge geliefde.

Om het appartement te betalen, verkocht hij zijn huis in Engeland. Clements zette het huis op naam van zijn partner, om hem zekerheid te geven als hij zou sterven, vertelt hij aan de Daily Mail.

Ruzie

Enkele dagen nadat hij het appartement op naam van Marin had gezet, kreeg het stel ruzie, waarna ze uit elkaar gingen. De oorzaak van de ruzie was het nachtleven van Marin, die nachtenlang doorhaalde in clubs of de hele nacht films keek. Marin liet Clements thuis met als reden dat 'clubs niet voor oude mensen zijn'. Florin besliste uiteindelijk dat ze samen geen toekomst meer hadden.

Nu heeft Clements spijt dat hij het appartement niet op zijn eigen naam heeft laten staan. „Het was mijn idee om naar Roemenië te gaan, maar we hadden beter in Engeland kunnen blijven", zegt hij tegen de Engelse krant.

Clements is nu weer terug in zijn thuisland. Hij overnacht in een klein huisje in de tuin van vrienden. „Ik ben alles kwijt en in een hele slechte staat daar vertrokken", vertelt hij. De twee zijn nog niet officieel gescheiden, maar dragen elkaars achternaam niet meer.

Weer contact

Clements en Marin hebben sinds kort wel weer contact. Clements: „Florin heeft toch weer contact opgenomen en omdat mijn gevoelens voor hem nog niet helemaal voorbij zijn, ben ik daar op ingegaan. Hij is zelfs enkele dagen hier geweest. Het lijkt erop dat hij spijt heeft over wat er is gebeurd. We zijn geen vijanden en Florin doet het niet voor het geld, want ik heb niet veel."

