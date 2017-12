De liefde in 2017: een jaar in trends

December is de maand van de lijstjes en overzichten. Ook op het gebied van relaties, singles en daten, kortom alles wat met de liefde te maken heeft, valt er genoeg in te lijsten.

Te beginnen met een de top 10 van Google Trends van 2017 op het gebied van relaties, die je hieronder vindt:

1 Hoe laat je een relatie op afstand werken?

2 Hoe pas je je relatiestatus op Facebook aan?

3 Hoe bouw je vertrouwen op in een relatie?

4 Wat is een poly-relatie?

5 Hoe kun je je relatie redden?

6 Wat is een open relatie?

7 Hoe kom je over een relatie heen?

8 Hoe stop je met een ongezonde relatie?

9 Hoe weet je wanneer je relatie over is?

10 Hoe ziet een gezonde relatie eruit?

De meest opvallende in deze lijst is toch wel nummer 4. Zeker het afgelopen half jaar lazen we in het nieuws steeds meer over polyamorie, oftewel een relatie met niet twee, maar meerdere mensen.

Ook bij datingsite Parship hebben ze een aantal leuke feitjes voor ons, alleen gaan deze niet over mensen in relaties, maar juist over singles.

1. Wist je bijvoorbeeld dat de jaarlijkse datingpiek op de eerste zondag van januari valt?

2. Van de vrijgezellen in ons land noemt de helft zich een happy single. De voordelen van single zijn? Vaker je vrienden zien, meer experimenteren op het gebied van seks en meer aandacht besteden aan je uiterlijk.

3. Overigens vindt 80 procent van de singles dat uiterlijk zeker niet zo belangrijk als een goed gevoel voor humor. Dat laatste telt ook meer dan een partner met veel geld. Voor 60 procent van de vrijgezellen speelt ook de politieke voorkeur een rol.

4. Een op de drie vrijgezellen in Nederland wordt sneller verliefd in de zomertijd.

5. Op een eerste afspraakje? Dan kun je je date beter een kus op de wang geven dan direct met hem of haar het bed induiken. Oh en 82 procent van de vrouwen knapt af op een slechte eerste kus.

6. Een lover in het buitenland gevonden? 40 procent van de Nederlanders is bereid om voor hem of haar te verhuizen.

Ook op het gebied van daten kwamen er het afgelopen jaar een hoop trends voorbij.

1. Ghosting

Zeker de populairste trend op het gebied van daten in 2017 is ghosting. Wat het inhoudt? Als je met iemand aan het daten bent en diegene laat van de ene op de andere dag niets meer van zich horen.

2. Zombieing

Zombieing is een beetje het tegenovergestelde van ghosting. Als je al - voor jouw gevoel - eeuwen niets meer van iemand gehoord hebt en hij of zij dan opeens weer contact met je opneemt. Inderdaad, alsof diegene opstaat uit de dood.

3. Kittenfishing

Dit is een light-variant van het aloude catfishing, waarbij iemand zich voordoet als een ander. Kittenfishing speelt zich af in de wereld van de datingapps en houdt in dat iemand wel zijn eigen foto gebruikt, maar wel liegt over de informatie die bij het profiel staat.

4. Stashing

Dit heb je in 2017 vast weleens voorbij horen komen of je hebt het ooit zelf meegemaakt. Bij stashing houdt je scharrel of inmiddels lover je verborgen voor zijn familie en vrienden.

5. Breadcrumbing

Last but not least: breadcrumbing. Als iemand deze truc bij je uithaalt, krijg je wel continu leuke berichtjes van je crush, maar afspreken? Ho maar. Dat was nooit zijn of haar intentie.