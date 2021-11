5 knusse vakantiehuizen met open haard of kachel voor dit jaargetijde

Of je het nu wilt toegeven of niet, het is zover: de herfst is in volle gang. Het wordt ‘s avonds eerder donker en ‘s ochtends later licht. Voor sommigen is dit een gezellige tijd, voor anderen een gruwel. Maar voor iedereen is het een goed moment om een nachtje weg te gaan naar een vakantiehuisje met open haard of kachel. Lekker knus wegdromen bij het vuur.

In dit artikel zie je acht knusse vakantiehuizen in Nederland met open haard of kachel die perfect zijn voor dit jaargetijde.

Knusse vakantiehuizen met open haard

1. Knus natuurhuisje in Drenthe

Deze accommodatie brengt je naar de Drentse gemeente Westerveld, gelegen in de bossen van Natuurpark het Drents-Friese Wold. Dit natuurhuisje in het bos is 60m2 groot, knus en heeft zowel een binnen- als buitenhaard. De buitenhaard bevindt zich in een prieeltje met stoeltjes om het vuur. Ideaal voor een gezellige borrel en een hapje. Het natuurgebied rondom het huisje staat bekend als het grootste stuifzandgebied van Nederland en heeft talloze fietspaden. Een extra pluspuntje is dat je trouwe viervoeter mee mag naar dit mooie natuurhuisje.

2. Luxe familievilla aan het water in Renesse

De volgende knusse locatie brengt ons naar het Zeelandse dorpje Renesse. Hier staat een luxe familievilla van 125m2 met slaapplekken voor maar liefst negen personen. Het bijzondere aan deze villa is niet alleen dat het op steenworp afstand ligt van het strand, maar ook dat je, nadat je bent uitgewaaid op het strand, kunt opwarmen bij de stijlvolle en moderne gashaard in de woonkamer. Bovendien is de villa erg kindvriendelijk en staan er meerdere speeltoestellen in de tuin. De ultieme vakantie voor een familie die gek is op comfort.

3. Appartement in het stadscentrum van Rotterdam

Ben je toch wat meer een stadsmens? Ook midden in de stad heb je accomodaties mét een knusse houtkachel. Dit luxe stadsappartement bevat slaapplaatsen voor twee personen en is dus perfect voor een romantisch weekendje weg. Plof na het ontdekken van de stad lekker op de bank, zet de kachel aan en warm op met een heerlijke kop chocolademelk of thee. Hoor de regen kletteren op het dakraam en niets kan jullie nu nog gebeuren.

4. Duin- en strandvilla in Bergen aan Zee

De vierde accommodatie is een chique duinvilla direct naast natuur- en duingebied de Schoorlse Duinen in Noord-Holland. De villa ligt op vijftien minuutjes van het strand en is ideaal voor koppels of gezinnen. De accommodatie is recent gerenoveerd en biedt drie slaapkamers voor vijf personen. Doe ‘s avonds gezellig samen een spelletjesavond en laat je verwarmen door een echte houtkachel.

5. Vakantiehuisje met jacuzzi in het bos

We gaan van een natuurhuisje en een luxe familievilla naar een typisch Nederlands vakantiehuisje op Bospark Landgoed Junne in het gezellige Ommen. Het huisje heeft drie slaapkamers, een badkamer mét ligbad & inloopdouche, een compleet uitgeruste keuken en een woonkamer met open haard. De omgeving biedt talrijke mooie wandelingen met als ultieme beloning na een lange wandeling een heerlijk warme jacuzzi. Bij deze accommodatie heb je een keuze: opwarmen bij de haard of in de jacuzzi. Welke wordt het?

