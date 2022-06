Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werken in het buitenland: de belangrijkste voorbereidingen

Bij het werken in het buitenland komen verschillende dingen kijken. Denk aan het vinden van een baan en de verhuizing.

Maar denk ook aan de juiste verzekeringen, het regelen van de juiste documenten en het aanvragen van een visum of work permit.

Een baan vinden in het buitenland

De eerste stap is natuurlijk het vinden van een baan in het buitenland en voor een functie solliciteren. Hiervoor kun je gebruikmaken vacaturesites en platforms met internationale vacatures, maar als je bij een groter bedrijf werkt kun je ook via je huidige werkgever nagaan of er mogelijkheden zijn voor een functie in het buitenland. Daarnaast kan het uiteraard handig zijn je eigen (online-)netwerk in te schakelen en vrienden, kennissen en zakelijke partners te vragen je op de hoogte te brengen bij passende vacatures.

Het vinden van een baan kan eenvoudiger zijn als je al in het land bent. Overweeg daarom ook vast naar het land af te reizen en ter plaatse het aanbod te verkennen. Op die manier leer je ook het land beter kennen en ervaar je of je daadwerkelijk in het land zou willen wonen en werken. In veel gevallen kun je gebruikmaken van een toeristenvisum om in het buitenland op sollicitatiegesprek te gaan. Als je daadwerkelijk bij een bedrijf in dienst wil treden, is vaak een specifiek visum of een work permit nodig. Hierover lees je hieronder meer.

Verzekeringen en ander papierwerk

Als je naar het buitenland emigreert stopt je Nederlandse zorgverzekering. Naast een reisverzekering zul je in het land waar je gaat werken een zorgverzekering moeten afsluiten. Als je alleen tijdelijk naar één van de EU-landen verhuist kun je een European Health Insurance Card (EHIC), waarmee je noodzakelijke hulp krijgt in het land waar je verblijft. Op de website van de Europese commissie kun je per land lezen welke behandelingen vergoed worden en welke eigen bijdragen gelden. De EHIC wordt ook in enkele landen buiten Europa erkend. Met een EHIC kun je je bijvoorbeeld in Australië inschrijven in het nationale zorgfonds, Medicare. Wanneer je bij Medicare aangemeld bent hoef je geen zorgkosten in Australië voor te schieten, maar kan de zorginstelling het bedrag meteen declareren bij je zorgverzekering.

Reisdocumenten en visa

Een ander belangrijk aspect van de voorbereidingen is het aanvragen van een visum of een work permit. De meeste e-visums, die online kunnen worden aangevraagd zijn alleen geschikt voor een vakantie of zakenreis. Dat betekent dat het visum wel gebruikt kan worden om zakelijke bijeenkomsten, conferenties of beurzen bij te wonen en om klanten, leveranciers of andere zakelijke partners te bezoeken, maar niet om daadwerkelijk bij een werkgever in het buitenland in dienst te treden. Met het e-visum voor Australië (eVisitor subclass 651) mag je bijvoorbeeld geen salaris van een Australische werkgever ontvangen voor je werkzaamheden. Je mag met een e-visum alleen een vergoeding krijgen van een bedrijf dat buiten Australië gevestigd is. je kunt de eVisitor wel gebruiken om een bezoek te brengen aan Australië om alvast zaken te regelen voor uw toekomstige baan.

Om permanent of voor langere tijd in het buitenland te gaan werken heb je dus vaak een specifiek werkvisum of een work permit nodig. Informatie over de verschillende visums voor je bestemming vind je vaak op de website van de immigratiedienst van het land waar je gaat werken of bij de ambassade of het consulaat.

