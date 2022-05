Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dikke kans dat deze nieuwe hbo-studie echt iets voor jou is

Heb je last van keuzestress over de volgende stap in je leven? Misschien kan dit je helpen: Hogeschool Tio heeft een nieuwe opleiding die wellicht echt iets voor jou is. Een snelle studie, met onder meer kleine klassen en stages in het buitenland in het vooruitzicht.

Een vlotte babbel en een dito pen in je bezit? Dan staat een groot vakgebied te springen om jouw talent. In de wereld van communicatie en PR is niet alleen veel werk te vinden na je studie, het werk is ook veelzijdig. Merken in de markt zetten, instellingen of bedrijven zo goed mogelijk vertegenwoordigen in de pers, storytelling, social media; het is te veel om op te noemen als je je plek hebt gevonden als PR-specialist of communicatieadviseur.

Je bent gewild met deze studie

Wie de nieuwe opleiding hbo Communicatie bij Tio heeft gevolgd is helemaal klaar voor die wereld. Jouw talent is hoognodig bij veel ondernemingen en (overheids)instellingen, jij bent immers diegene die volledig up to date is. Er is daarom veel vraag naar studenten die deze studie hebben gevolgd.

Het is natuurlijk een groot voordeel dat young professionals zo gewild zijn, maar dat is niet het enige. Deze studie heeft zoveel te bieden. Veel studenten lopen bijvoorbeeld stages in het buitenland. Je kunt zelfs (af)studeren in het buitenland en een deel van je opleiding volgen aan een partneruniversiteit in een ander land. Zo doe je internationale ervaring op en bouw je aan je netwerk.

Daarnaast is deze studie al in drie jaar af te ronden en je Associate degree-diploma behaal je mogelijk al in twee jaar. Daarnaast behoort Hogeschool Tio tot de beste hogescholen van Nederland. Je specialiseert je dus in rap tempo op een van de beste scholen van het land in een vakgebied waar ontzettend veel vraag is naar jou. Hoeveel schoppen onder je kont heb je nog nodig om in ieder geval eens een open dag van deze opleiding te gaan bezoeken?

Wat kun je worden na je studie?

Interviewen, imagebuilding, woordvoering, communicatiestrategieën maken; waar je je tijdens deze studie mee bezig gaat houden, is te veel om op te noemen. En wat kun je dan worden als je gaat werken? Nou, heel veel! Denk bijvoorbeeld aan communicatie-, marketing en pr-functies binnen multinationals, het mkb, reclamebureaus, gemeentes of een online agency. Of begin voor jezelf als freelancer en bouw aan je eigen onderneming.

Geef maar toe, het begint al te kriebelen. Maar twijfel je nou toch nog of het wel écht iets voor jou is, dan kun je ook de Studiekeuze Test doen. Wie weet komt daar toch iets uit dat nóg beter bij je past.