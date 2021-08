‘Je kunt ook na een amputatie topsporter worden’

Haar doel? Uitkomen op de Spelen van 2024! Para-zwemster Rosalie van Druenen traint er hard voor. De achttienjarige topsporter kreeg onlangs tips van haar voorbeeld, zwemkampioen Inge de Bruijn, en hoopt zelf ook anderen te inspireren. „Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je ook na een amputatie kunt sporten.”

Rosalie heeft ouders horen zeggen dat hun kind niet kan sporten, omdat het net als zij een ledemaat mist. Dit is het tegenovergestelde van wat haar eigen ouders haar altijd hebben voorgehouden. „Ik ben zo dankbaar dat zij me hebben geleerd dat het allemaal wel kan, als je het maar wilt. En dat ze me hebben gestimuleerd om het nog eens te proberen als het niet lukte. Er kan heel veel wel, het is maar hoe je ernaar kijkt.”

Medische misser

Zelf mist ze een voet door een medische misser. Ze was een paar maanden oud toen ze een darmoperatie onderging en een arts per ongeluk een slagader in haar lies kapot prikte. Haar been bleef door de beschadiging in de jaren erna achter in groei. Toen ze acht jaar was, werd besloten tot amputatie van haar voet en sindsdien heeft ze een prothese. „Ik herinner me gelukkig niet veel van die periode. Het herstel ging goed, na zes weken kon ik alweer lopen. En nu… ik kan oprecht alles doen met die prothese.”

Toch was de topsport in die tijd nog ver weg. Ja, ze had haar zwemdiploma’s en probeerde eens ballet en dans, maar fanatiek was Rosalie niet. Ze zwom wel veel, zeker als ze op Ibiza was met haar gezin. Toen iemand haar op haar twaalfde vroeg of de zwemsport niet iets voor haar was, besloot ze een proefles te doen. „Ik vond het meteen heel leuk en heb een jaar getraind bij mijn thuisclub in Den Bosch, daarna werd ik gevraagd voor het paralympisch team.”

Omgaan met tegenslagen

Dat klinkt groter dan het in het begin was, vertelt ze bescheiden. „Je traint eerst één keer in de maand mee. Maar op een gegeven moment ben ik steeds vaker gaan trainen en wedstrijden gaan zwemmen. Ik heb twee Nederlandse records op de 100 en de 50 meter schoolslag en ik sta op de wereldlijst. Niet hoog, maar ik sta erop.” De droom om mee te doen aan de Spelen was er vanaf het begin. „Het lijkt me supergaaf om daar te staan. Je moet er dan wel vol voor willen gaan: elke dag trainen en blijven presteren. Maar dat wil ik ook!”

Onlangs ontmoette ze voor de nieuwe Zalando-campagne Supporter van Sporters een van haar voorbeelden: voormalig zwemprof Inge de Bruijn. Zij gaf Rosalie tips voor het verwezenlijken van haar droom. „Dat was zo leuk! Ik vond Inge natuurlijk al heel goed, maar nu weet ik ook dat ze een fijn persoon is. Ze is naar me komen kijken in het zwembad en we hebben veel gepraat. Ze vertelde over de dingen die haar hebben geholpen om haar doel te bereiken en heeft me tips gegeven hoe ik het beste naar mijn doel toe kan werken. Bijvoorbeeld door vooral naar mezelf te kijken en minder naar anderen. Ook vertelde ze hoe je het beste kunt omgaan met tegenslagen. Ik heb er heel veel aan gehad.”

Nergens zo vrij

Naast Inge de Bruijn zijn de onlangs overleden snowboardster Bibian Mentel en (oud-)zwemmers als Olivier van de Voort en Simon Boer voorbeelden voor Rosalie. „Dat zijn paralympiërs die ook een amputatie hebben ondergaan. Het is fijn om mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben en zo gemotiveerd zijn om op topniveau sporten. Dat je na een amputatie nog kunt sporten, is iets wat ik zelf ook belangrijk vind om aan anderen te laten zien. Dat hoeft niet op topsportniveau. Het is gewoon goed om te bewegen en iets te doen wat bij je past.”

Rosalie gaat na de zomer volop trainen voor de Spelen van 2024 en hopelijk weer wedstrijden zwemmen. „Dat heb ik een jaar lang niet kunnen doen vanwege corona. Natuurlijk ben ik blijven sporten – ik heb bijvoorbeeld veel gefietst – maar ik wilde zo graag weer het water in. Nieuwe doelen stellen en daaraan werken. Dankzij Inge kijk ik daar nu ook weer op een andere manier naar.”

Ze kan zich een leven zonder zwemmen niet meer voorstellen. „Ik vind het zo fijn. Hoewel ik alles kan doen met prothese, is het heerlijk om te bewegen zonder. Ik voel me nergens zo vrij als in het water.”

