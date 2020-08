Flexplek populairder dan ooit. Maar welke is de beste?

Een vaste stek in een kantoorpand lijkt echt passé. De flexplek wint in sneltreinvaart aan populariteit en is vanwege COVID-19 relevanter dan ooit. Maar waar ‘flex’ je nu eigenlijk het best?

Dankzij de Nationale Flexplek Test gaat dat binnenkort duidelijk worden. Voor de derde keer is een vakkundige jury op zoek naar de beste flexplek van Nederland. Inmiddels zijn al talloze locaties getest en eind september wordt onthuld op welke plek ‘t het best vertoeven is. Omdat vanwege het coronavirus thuiswerken aan een opmars bezig is, wordt dit jaar ook de beste thuiswerkplek gezocht.

Inzicht in favoriete werkplek

De Nationale Flexplek Test wordt dit jaar wederom mede mogelijk gemaakt door ASUS, dat graag wil weten hoe Nederlanders het liefste werken. “Wij hebben ook de twee eerdere edities van dit initiatief ondersteund’ zegt Rodney Voogel, Managing Director van ASUS Computer Benelux. ”Moderne professionals beperken zich al langer niet meer tot die ene vaste werkplek. Ze zijn onderweg of wisselen van opdrachtgever. Ze schuiven steeds weer ergens anders aan. Dat geldt niet alleen voor ZZP-ers en zelfstandig werkende professionals, maar ook voor salesmensen, flexibele teams en zelfs de directie. De afgelopen weken hebben heel veel mensen van hun huis hun werkplek gemaakt. Ook dat kan de ideale plek zijn.”

Dag foto’s van de kids

Uit de inzendingen en resultaten van eerdere edities van de Nationale Flexplek Test bleek al dat flexwerken ongekend populair is. Een eigen bureau met de fotootjes van de kinderen erop, lijkt een uitstervend fenomeen. En dat is eigenlijk heel logisch. Het is in veel sectoren natuurlijk allang niet meer noodzakelijk om iedere dag van negen tot vijf achter hetzelfde bureau te bivakkeren.

Alle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren maken werken zonder een vaste werkplek op kantoor steeds makkelijker. Laptops en smartphones, maar bijvoorbeeld ook videobellen en opslag van gegevens in de cloud zorgen ervoor dat je overal kunt werken en dat je collega’s altijd ‘dichtbij’ zijn. Door de recente pandemie is er ook in de hoofden van werkgevers en -nemers een en ander veranderd. Kortom; we zijn een nieuwe fase van werken ingegaan.

Verschillende flexplekken door heel Nederland zijn inmiddels genomineerd voor de Flexplek Test. Maar misschien weet jij nog een flex- of thuiswerkplek die absoluut niet mag ontbreken. Nomineer die dan op het platform. Jouw favoriete werkplek kan een locatie onderweg of op kantoor zijn, of je meest geliefde thuiswerkplek. TechGirl Anke Horstman gaat namelijk dit jaar ook bij mensen thuis langs om op zoek te gaan naar de mooiste, gezelligste of meest efficiënte thuiswerkplek van Nederland.