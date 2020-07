The Outpost: een bloedstollende bioscoopfilm over de Afghaanse hel

Een ware gebeurtenis verfilmen die zo heftig is dat het nauwelijks is voor te stellen dat die echt heeft plaatsgevonden: ga er maar aanstaan. Regisseur Rod Lurie slaagde met vlag en wimpel met zijn nieuwe bioscoophit The Outpost.

The Outpost gaat over het verhaal van 53 Amerikaanse soldaten die zijn gelegerd in buitenpost Keating, gelegen in de buurt van de stad Kamdesh. Deze post staat op dat moment bekend als gevaarlijkste en meest afgelegen ter wereld. Het ontoegankelijke legerstation wordt door de Amerikanen gebruikt om te voorkomen dat de islamitische beweging Taliban, bezig met een guerilla-oorlog, zich vrijuit kan bewegen tussen Afghanistan en Pakistan. Onder constante dreiging van de Talibanstrijders ondersteunen de Amerikaanse militairen tevens de lokale bevolking bij maatschappelijke projecten.

Nietsontziende aanslag

Maar de situatie wordt met de dag gevaarlijker. Als kijker word je meegezogen in het dagelijks leven van de Amerikaanse soldaten, die voortdurend op hun hoede dienen te zijn. Er zijn sterke rollen van Scott Eastwood, Orlando Bloom en Caleb Landry. Ze laten ons kennis maken met de hel van Afghanistan.

De Amerikanen besluiten uiteindelijk dat ze de buitenpost gaan sluiten. Te gevaarlijk om nog langer te verdedigen en te lastig om te bevoorraden, zijn onder meer aspecten die aan die beslissing ten grondslag liggen. De sluiting komt echter niet op tijd. Taliban zet, na drie jaar van kleinere aanvallen, in oktober 2009 nog een keer alles op alles om Keating te veroveren.

De nietsontziende aanslag van honderden Talibansoldaten op de veel kleinere groep Amerikaanse militairen loopt uit een bloederig slagveld, waarbij vele doden vallen.

Meeslepend

Als kijker van The Outpost ben je op meeslepende wijze getuige van het leven van de soldaten in de buitenpost. De verveling, de ergernissen en de strijd die zij aangaan met elkaar, de vijand, maar ook met zichzelf; het wordt op indrukwekkende wijze vormgegeven. De actie, maar ook de uitzichtloosheid en de onderlinge vriendschap zullen je als kijker nog lang bijblijven.

The Outpost is geïnspireerd op het waargebeurde gevecht ‘The Battle of Kamdesh’, waar ook het non-fictie boek van Jake Tapper The Outpost: An Untold Story of American Valor over is verschenen.

De film is vanaf 2 juli in de bioscoop te zien.