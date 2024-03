Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vind je de perfecte radiator voor je woning?

Iedereen die wel eens een huis heeft gebouwd of grondig heeft vérbouwd, weet hoe lastig dit proces kan zijn. Er komt namelijk nogal wat bij kijken en over de kleinste details moet je nadenken. Van de deurklinken tot de kleuren op de muur, om over de meubels en vloer nog maar te zwijgen.

Ook een onderdeel wat lastig kan zijn, zijn radiatoren. Een onderdeel waar je vooraf wellicht nog niet over hebt nagedacht, maar onbewust (en soms zelfs bewust) een bepalende factor in het interieur kan hebben. Om je op weg te helpen bij het kiezen van de goede radiator en welke afwegingen hierbij een rol spelen, hierbij dit blog.

Wat moet je vooraf weten?

Een radiator is geen kwestie van louter de mooiste uitkiezen. Er spelen nogal wat andere facetten een rol om tot een goede keuze te komen. Zo is het eerst goed om in kaart te brengen hoe groot de ruimte is die je met de radiator wilt verwarmen. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk om te kijken hoe groot het vermogen van de radiator is die jij op het oog hebt, en ook de manier waarop de ruimte verwarmd wordt speelt een rol.

Natuurlijk wil het oog ook wat en dus is het goed om te kijken welk type radiator jij wilt en welk design het heeft. Tenslotte is het ook altijd goed grondig te checken wat de aansluiting van de radiator is, dit kan namelijk onderling nogal verschillen. En het klinkt misschien als een inkopper, maar hoe groter de ruimte hoe hoger het vermogen moet zijn.

Watt heb ik nodig?

Bovenstaande punten klinken logisch, maar wanneer je niet heel technisch onderlegd bent kan dit nog steeds als abracadabra klinken. Want hoeveel watt heb je bijvoorbeeld nodig? Watt staat bij een radiator voor de hoeveelheid warmte die een radiator afgeeft. Om er achter te komen hoeveel jij voor de ruimte nodig hebt, hoef je zelf niet te gaan rekenen. Hier is online tegenwoordig gewoon hulp voor te vinden. Welke radiator heb ik nodig? Die vraag kun je met het invullen van een paar simpele vragen tegenwoordig al snel beantwoorden.

En de badkamer?

Dan is het natuurlijk ook nog van belang welke ruimte je wilt gaan verwarmen met de radiator. Zo vraagt een radiator in een badkamer weer om andere eigenschappen dan een radiator in de slaapkamer. Wellicht wil je je handdoeken lekker opwarmen bij de radiator in de badkamer. Daarom zijn er specifieke radiatoren die passen binnen de badkamer. Vaak zijn ze ook prachtig qua design, waarmee ze echt een eyecatcher in jouw interieur worden.

De manier van verwarmen

Het verwarmen van een huis was jarenlang een no-brainer. Dat deden we allemaal op basis van gas. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend, er zijn tal van andere manieren die vaak een stuk duurzamer en goedkoper zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld elektrische radiatoren. Deze zijn ideaal als je geen cv-aansluiting hebt in de ruimte die je wilt verwarmen, denk aan een tuinhuis of garage. Deze radiatoren hoef je niet op het centrale verwarmingssysteem aan te sluiten, dit kan gewoon op het elektriciteitsnet. Maar ook bij stadsverwarming, cv-ketel en via een warmtepomp vraagt het om andere vereisten aan een radiator.

Het type radiator

Denk je er bijna te zijn? Zeker niet. Het is pas net begonnen. Er zijn ook nog zeer diverse typen radiatoren; van de handdoekradiator tot de paneelradiator, via de verticale radiator naar de designradiator. Ook zit er nog verschil aan het type aansluiting. Grofweg heb je er drie soorten; de voor-, midden- of zijaansluiting. Hierbij is de plaats van waar je hem neer gaat hangen bepalend. Kijk dus voor aanschaf ook goed hoe je hem neer wilt hangen en of dit matcht bij de radiator van jouw keuze.

Kortom; kom jij net als veel anderen tot de conclusie dat het vinden van de perfecte radiator nog een hele klus is? Dan kun je online je specificaties invullen in een tool, waardoor je eenvoudig de perfecte radiator kunt vinden. Zo wordt het verwarmen van je huis een koud kunstje. Succes!

Reacties