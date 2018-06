Dumoulin gaat Froome uitdagen in de Tour de France

Tom Dumoulin gaat de Tour de France rijden en gaat dat doen met de intentie om een goed algemeen klassement te rijden, dat heeft hij bekend gemaakt via zijn ploeg Team Sunweb.

Een bonus

„Ik ben heel trots op wat we al hebben bereikt in de Giro en ieder resultaat dat we kunnen halen in de Tour is een bonus voor dit seizoen", vertelt Dumoulin. „Na een goede Giro hebben we ervoor gekozen om naar de Tour te gaan met de focus op het klassement."

Toch is zijn benadering wel iets anders dan tijdens de voorbije Giro d'Italia. „Ik ga om te leren en zonder een bepaald resultaat in gedachten. Twee grote rondes achter elkaar rijden wordt een nieuwe ervaring voor mij en de ploeg en het geeft ons een inkijkje voor de toekomst."

Ontdekken

Sunweb-trainer Adriaan Helmantel beaamt de woorden van Dumoulin. ,,We gaan naar de Tour met als doel om onze klassementsambities voor de toekomst te ontdekken. Dat proces willen we dit jaar met Tom doorlopen, zonder druk te leggen op het resultaat. We willen hier de komende jaren op kunnen voortbouwen.''

Dumoulin gaat volgende week op hoogtestage naar La Plagne in de Franse Alpen, ook om enkele etappes van de Tour te verkennen.

Voorselectie

Sunweb boekte vorig jaar vier ritzeges in de Tour. Michael Matthews en Warren Barguil, die beiden twee etappes wonnen, namen ook de groene puntentrui en de bolletjestrui mee naar huis. Matthews mikt dit jaar opnieuw op succes in de etappes die eindigen met een klimmetje, zijn specialiteit.

Sunweb presenteerde een voorselectie van twaalf renners, waarvan er nog vier moeten afvallen. Op de lijst staan ook de Nederlandse renners Roy Curvers, Laurens ten Dam, Wilco Kelderman en Mike Teunissen.

De dubbel

De combinatie van een goed algemeen klassement in zowel de Giro d'Italia als de Tour de France is er een die in het verleden heel lastig is gebleken. Dit jaar is er vanwege het WK voetbal echter een extra week tussen de twee grote rondes, wat in zijn voordeel spreekt. Ook Giro-winnaar Chris Froome gaat voor de dubbel.

Naast Dumoulin willen voor Nederland ook Bauke Mollema en Steven Kruijswijk een goed klassement rijden in de Tour de France. Ook Dumoulin zijn ploeggenoot Wilco Kelderman staat op de startlijst.