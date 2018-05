Bezoek Van Gerwen aan Oranje meer dan pijlen gooien

Michael van Gerwen wist maandagavond even niet wat hij meemaakte, toen hij een leg moest afstaan aan Wout Weghorst. De spits van AZ en het Nederlands elftal kwam tijdens een potje ‘301’ eerder op nul uit dan de beste darter ter wereld.

Weghorst kreeg dan ook een klaterend applaus van zijn medespelers én van Van Gerwen zelf. „Ik had weinig illusies, maar ik gooide al mijn negen pijlen perfect. 140, 123 en toen gooide ik mijn dubbel ook in één keer uit. Dat was heel gaaf”, aldus de held van de avond tegenover Ons Oranje, het mediakanaal van de KNVB.

Het bezoek van Van Gerwen aan Zeist past naadloos in de visie van Ronald Koeman, die vindt dat de voetbalwereld de ogen niet moet sluiten voor ontwikkelingen in andere sporten. Nu hij de scepter bij het Nederlands elftal zwaait, is het de bedoeling dat er vaker topsporters langs komen om te vertellen over hun ervaringen binnen hun tak van sport. Zo was eerder Sven Kramer te gast bij Oranje.

Grote sporter

De meervoudig olympisch kampioen schaatsen vroeg in maart of hij een training mocht bijwonen, hoewel die eigenlijk niet toegankelijk was voor fans en de media. „Wie ben ik om tegen zo’n grote sporter te zeggen dat hij niet welkom is”, zei de bondscoach daar destijds over. „Ik heb bij de clubs waar ik heb gewerkt mensen uit andere sporten hun verhaal laten doen en dat wil ik bij het Nederlands elftal ook graag gaan doen.”

Van Gerwen was dus de eerste die de internationals mocht toespreken. „Zo’n bezoek is tweeledig”, zegt woordvoerder Bas Ticheler. „Aan de ene kant is het voor iedereen prettig als de zinnen even verzet kunnen worden. We zitten tenslotte tien tot twaalf dagen bij elkaar. Dus hebben de jongens lekker pijltjes gegooid om te ontspannen. Aan de andere kant is het bedoeld om van een andere topsporter te leren. Hoe benadert hij zijn sport? Toen Van Gerwen tussen de pijltjes gooiende spelers doorliep, kreeg hij allemaal vragen van de jongens. Bijvoorbeeld hoe hij zich concentreert in een zaal met tienduizend dronken fans.”

Klik

Er was duidelijk een klik tussen Mighty Mike en de Oranjeklanten. Voetballers houden van darts en darters houden van voetbal. Zo zagen we anderhalve week geleden Robin van Persie met een oranje hoed en groen shirt Van Gerwen aanmoedigen tijdens de Premier League of Darts in Londen. Vorig jaar werd de Nederlandse darter na het behalen van de wereldtitel gehuldigd in het Philips Stadion. Genoeg kruisbestuiving dus, maar nu werd dat nog eens extra benadrukt door de ontmoeting tussen Van Gerwen en het Nederlands elftal dat zich voorbereid op de oefeninterlands met Slowakije (donderdag) en Italië (maandag).