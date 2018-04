PSV'ers weten het zeker: Ajacieden zijn geknakt

Luuk de Jong kon zich wel inbeelden van wat zich zaterdagavond rond kwart over negen in de huiskamer van een willekeurige Ajax-speler afspeelde. AZ stond op dat moment, met een kwartier te spelen met 2-0 voor. „Je denkt ‘kat in het bakkie’, haalt een drankje, en als je terugkomt zie je tot je schrik dat het 2-3 is voor ons”, lachte de spits van PSV na een knotsgekke avond in Alkmaar.

„In Amsterdam zijn ze geknakt”, wist Daniel Schwaab het zeker. „Dit was een sleutelduel. Dat wij hier alsnog weten te winnen, komt keihard aan bij die jongens. Bij verlies van ons had Ajax wellicht gedacht dat er volgende week in Eindhoven nog iets was te halen, maar dat geloof hebben ze nu écht niet meer. Ze weten dat het gespeeld is.”

Mentaal ijzersterk

Door de winst op AZ kan PSV volgende week in eigen huis tegen Ajax de titel pakken. „Dat we kampioen kunnen worden in een rechtstreeks duel met onze concurrent is natuurlijk een droomscenario”, aldus PSV-aanvoerder Marco van Ginkel. Hij en de overige PSV-spelers twijfelden geen moment dat het tegen AZ een gelopen koers was. „Wij hebben dit seizoen vaker vanuit een geslagen positie terug geknokt”, zei Van Ginkel. „Dat is geen toeval meer, mentaal zijn we ijzersterk. Dit is echt een team.”

Van Ginkel merkte na het echec tegen Osijek in de Europa League aan het begin van dit seizoen al dat het goed zat. „Niemand zag ons toen als kampioenskandidaat. De druk stond er meteen al vol op tijdens de eerste competitiewedstrijd, toevallig ook tegen AZ. We zijn er met zijn allen vol voor gegaan. Het voetbal was zeker in het begin van het seizoen nog niet altijd even goed, maar als team groeiden we enorm. Er zit enorm veel karakter in deze ploeg. En toen we vlak voor de winterstop een reeks overwinningen neerzette voelde ik dat het weleens een mooi jaar kon worden.”

Droomscenario

Ook De Jong spreekt van een droomscenario. „De titel pakken in een onderling duel is het mooiste wat er is en ik heb nog wat goed te maken tegen Ajax”, doelde de spits op de slotwedstrijd van het seizoen 2010-2011. „Ik speelde toen bij FC Twente. We hadden in de Arena aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden, maar het liep helaas anders.”

Bij PSV wordt hij hoogstwaarschijnlijk nu voor de derde keer in vier jaar tijd kampioen. „Ja, het mag niet meer misgaan. Drie titels in vier jaar tijd, dat is een natuurlijk een mooi aantal. Op welke plek deze titel in dat rijtje komt? Mmm, in de eerste twee kampioenschappen had ik een groter aandeel. Ook dit seizoen ben ik belangrijk geweest en daar zag het er in het begin niet naar uit. Ik verloor de aanvoerdersband, mijn plek, maar heb me terug geknokt in de basis en daar mag ik trots op zijn.”

