De Nederlandse voetbalvrouwen vervolgen vrijdagavond hun weg richting het WK van volgend jaar in Frankrijk. Voorafgaand aan het kwalificatieduel met Noord-Ierland in Eindhoven nam middenvelder Jackie Groenen de tijd om vragen van haar fans en onze lezers te beantwoorden.

Hoi Jackie, ik ben Danique en ik ben 10 jaar. Mijn vraag is: wat vind je leuker; Facebook, Snapchat of Instagram?

Oeh, Facebook, Snapchat of Instagram. Even denken. Facebook vind ik vooral leuk omdat ik daar alleen mijn eigen vrienden en familie op heb zitten. Dus lekker een afgeschermd gedeelte. Met Snapchat doe ik eigenlijk niets en Instagram vind ik altijd wel leuk, omdat echt iedereen erop zit en iedereen erop kan kijken wat ik doe.

Beste Jackie, ik heb vernomen dat jij van muziek uit de jaren 70 houdt. Wat zijn jouw favoriete artiesten? Groet, Piet van Oosterhout.

Ik 'zit' vooral in de jaren 70 én 80. Ik ben heel erg fan van Fleetwood Mac, dat vind ik echt geweldig. Verder hou ik van The Beatles, Michael Jackson, een beetje in die richting.

Denk je nog vaak terug aan dat jullie vorig jaar Europees kampioen werden? Groetjes, Femke.

Ja, ik denk nog heel vaak terug aan het EK. Dat is normaal, vind ik. Het is natuurlijk een hele belevenis geweest. Ik ben er hartstikke trots op, dus ook als het even tegenzit, denk ik nog even terug aan wat wij toen hebben gepresteerd.

Als je niet zo succesvol in voetbal zou zijn geweest, welke sport zou je dan nu beoefenen? Groet, Joost Snoeks.

Ik zat vroeger op judo en dat vond ik hartstikke leuk. Als ik niet verder was gegaan met voetbal, had ik waarschijnlijk al mijn energie in judo gestoken. Ik heb het op een hoog niveau gedaan; het Nederlands kampioenschap en Europese kampioenschappen. Het was een mooie tijd. Nu durf ik het niet meer te doen, denk ik. Je hebt er heel veel lef voor nodig en zonder angst de mat op stappen, dat kan ik nu niet meer. Tennis vind ik ook een heel leuke sport. Niet alleen om te kijken, maar ook om te doen. Als het niets was geworden met voetbal én judo, was ik misschien voor tennis gegaan. Ik doe het nu alleen op vakantie met vrienden of mijn ouders. Maar ik ben niet zo heel goed, hoor. Eigenlijk heel slecht, haha.

Hoi Jackie, ik ben Jasmine. Mijn leeftijd is 10 jaar en ik vraag me af of je ooit had verwacht dat je in het Nederlands elftal zou spelen.

Ik was daar vroeger eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon lekker aan het voetballen met de jongens. Op een gegeven moment ging het steeds beter en kwam het wel in mijn vizier. Toen dacht ik: dat zou ik graag willen. Ik vind het heel leuk dat wij nu een voorbeeld kunnen zijn voor jonge meisjes. Dat was er niet echt toen ik klein was.

Wie is jouw favoriete voetballer? Groetjes, Anke Dijkgraaf.

De beste aller tijden is voor mij Johan Cruijff. Hij is mijn idool. En mijn favoriet van nu is Lionel Messi. Dat hoef ik niet uit te leggen, toch?

Wat was jouw mooiste moment van het EK? Groetjes, Merel.

Dan moet ik natuurlijk de finale zeggen, omdat dat het eind en het belangrijkste was. Maar als ik terugkijk op het hele toernooi, vind ik de openingswedstrijd toch ook wel heel bijzonder. We speelden voor het eerst in Nederland in zo’n groot stadion. Toen hebben we het vrouwenvoetbal echt op de kaart gezet.

Hoi Jackie, een aantal sportsters is je al voorgegaan. Zou jij ook in de Playboy willen poseren? Groet, Klaas.

Hahaha. Nee, dat hoeft van mij niet. Nee, nee, nee. Gewone fotoshoots vind ik heel leuk om te doen en dat gaat ook altijd wel goed. Maar de Playboy? Nee, dank je.

Jackie, hoe vind je het om een BN’er te zijn? Groetjes van Anouk en Naomi.

Nu, ik ben niet echt een BN’er hoor. Dat valt allemaal heel erg mee. Maar ik vind het hartstikke leuk dat er meisjes zijn zoals jullie die naar mijn trainingen komen kijken en dat leuk vinden. Daar word ik heel happy van!

