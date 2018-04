Manchester City kampioen Engeland zonder te spelen!

De spelers van Ajax ondergingen zondagmiddag een korte ‘walk of shame’. Terwijl de kersverse kampioen PSV op het veld van het Philips Stadion werd gehuldigd, moesten de Ajacieden door een haag van Brabantse fans richting de spelersbus. „Helemaal niets in Amsterdaaaam”, kregen ze om hun oren.

Terwijl ze in aanloop naar de kraker nog vol vertrouwen hadden gesproken over de goede afloop. Ajax zou het titelfeestje wel eens even gaan verstoren, daar in Eindhoven. Van die grote mond was op het veld weinig meer over, want de bezoekers hadden vrijwel niets in te brengen en werden met een 3-0 nederlaag terug naar de hoofdstad gestuurd. Weg laatste sprankje hoop op het kampioenschap.

Goede moed

„We moeten niet bezig zijn met een grote mond hebben in de media”, was Matthijs de Ligt helder in zijn oordeel. „Allemaal leuk en aardig die teksten, maar we moeten het op het veld laten zien en dat is vandaag duidelijk niet gebeurd.”

Justin Kluivert vond het geen stoere praat van zichzelf en zijn ploeggenoten. „We hielden gewoon de moed erin, meer niet. Wat moet je anders zeggen? We hadden moeilijk kunnen roepen dat we ons bij voorbaat zouden neerleggen bij een nederlaag, toch? PSV had vandaag gewoon een paar procentjes meer over voor de zege. Niet dat wij niet gemotiveerd waren, maar zij gingen echt vól voor de titel.”

Vuurwerk

De meegereisde supporters toonden zich in het uitvak slechte verliezers door Bengaals vuurwerk naar het onderliggende vak met PSV-fans te gooien. Ook enkele gefrustreerde spelers gingen over de schreef. Zo werden Siem de Jong en Nico Tagliafico met een rode kaart het veld afgestuurd. Verliezen op het veld van de concurrent is ook geen pretje, zou je kunnen zeggen.

„Dat we hier in het hol van de leeuw op deze manier verliezen, maakt het extra pijnlijk”, gaf Joël Veltman toe. „Na vorig seizoen ging het de hele tijd over hoe Feyenoord kampioen was geworden en wordt de weg naar de titel van PSV steeds herhaald. Dat is voor een Ajacied niet prettig. Als we geen hoop hadden gehad op een overwinning, dan hadden we beter in Amsterdam kunnen blijven. Ik kan er nu een enorme analyse op los laten, maar het feit is gewoon dat wij met lege handen staan. Bij Ajax gaan we altijd voor het hoogste en nu moeten we voor de tweede plek gaan knokken met een hijgend AZ in onze nek, heel vervelend.”