Horrorvlucht met 150 dronken Engelsen voor 'Barney'

Raymond van Barneveld hoopte na zijn nederlagen in de Premier League van vorige week tot rust te komen in Spanje, waar hij een huisje heeft. Maar de vlucht van Leeds naar Alicante beloofde weinig goeds. Barney zat 2,5 uur tussen zo’n 150 dronken Engelsen, die hem aanvankelijk als dartsheld benaderden. Maar hoe langer ze in de lucht hingen, des te onvriendelijker het werd.

„Je wilt niet weten wat ze allemaal naar mijn hoofd slingerden”, aldus Van Barneveld in Ahoy, waar hij woensdag- en donderdagavond wederom het podium van de Premier League beklimt.

Hoeren

„Het was een horrorvlucht. Die gasten blokkeerden het gangpad, scholden stewardessen uit voor hoeren, noem maar op. We zaten nog in de buurt van de wc, dus er stonden continu veertien dronken mannen voor mijn neus. Maar ik wilde gewoon met rust gelaten worden. Oordoppen in en een filmpje kijken, klaar. Als je mensen dan geen hand geeft of niet met ze op de foto gaat, vinden ze je gelijk arrogant en word je voor alles en nog wat uit gemaakt. Nederlanders zwaaien even en zeggen gedag, maar Engelsen moeten altijd zo nodig een hand geven. En niet één keer, maar drie keer. Het was vreselijk, gelukkig verliep de reis van Spanje naar Nederland een stuk prettiger.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Op twintig minuutjes rijden van zijn huis in Den Haag staat Van Barneveld twee dagen achter elkaar in een kolkend Ahoy. De Nederlandse dartsliefhebbers kijken vooral uit naar donderdagavond, wanneer Van Barneveld en Michael van Gerwen het tegen elkaar opnemen. Een mooier affiche is er niet, zou je denken. Barney denkt daar anders over.

Emotioneel

„Ik snap echt niet dat ze de twee beste Nederlandse darters ooit tegenover elkaar zetten”, vindt de bijna 51-jarige darter. „Als Nederlander wil ik de héle zaal achter mij hebben staan en niet maar de helft. En ook al is 90 procent voor mij in plaats van voor Michael, dan wil ik nog steeds die overige 10 procent op mijn hand hebben. Je hebt de voorgaande twee jaren gezien wat dat met mij doet. Dat waren heel emotionele avonden voor mij. Ik ga heus wel van beide partijen genieten, maar ik had donderdag liever tegenover iemand anders gestaan dan tegen Michael.”

Michael van Gerwen. Foto: Getty Images

Ook Van Gerwen had liever een andere tegenstander toegewezen gekregen. „Het was toch veel mooier geweest als de mensen ook op donderdag twee partijen met een Nederlander hadden kunnen zien?”

Uiteraard wil hij wel zo veel mogelijk genieten van het uitverkochte sportpaleis. „Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat allebei de avonden uitverkocht zouden zijn. Met 6.000 toeschouwers op donderdag zou ik tevreden zijn geweest, maar ook dan zitten er weer 9.000. En ik wil mijn fans niet teleurstellen, dus ik wil mijn tegenstander er zo hard mogelijk af gooien. Of dat nu tegen Raymond is of tegen iemand anders.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar