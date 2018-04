Arena komende zomer officieel Johan Cruijff Arena

Olav Mol heeft het er tijdens een Grand Prix over, op de Engelse tv wordt er aandacht aan besteed en fans van alle andere coureurs willen ermee op de foto. De vlaggen met de hashtag #GOMAX zijn in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen in de Formule 1. Uiteraard dankzij de immense populariteit van Max Verstappen. Maar wie zit er achter die vlaggen?

Het antwoord vinden we in Tilburg. In de huiskamer van Bas van Bodegraven hangt een van die vlaggen, van maar liefst 5,5 meter breed en 1,5 lang. „Die hangt er niet altijd hoor”, lacht de Brabander. „Alleen als er bezoek is om een GP te kijken.” Het is het trotse voortvloeisel uit een Facebookgroep die inmiddels meer dan 80.000 volgers heeft: Max Verstappen Latest News #GOMAX.

Kart

Het was de eerste fanclub van de Limburgse coureur, die bij de oprichting nog in een kart rondreed. „Dat was in 2014”, zegt Van Bodegraven. „Ik volgde Max al een tijdje, want ik wist dat hij heel goed zou kunnen worden. Dat kon niet anders met vader Jos, die in Nederland werd onderschat als coureur én zijn moeder die ook heel goed kon karten. Op een gegeven moment zat ik een paar weken ziek thuis en besloot ik berichtjes over Max te gaan verzamelen.”

Die plaatste hij op Facebook en al snel bleek dat een paar honderd mensen daar ook in waren geïnteresseerd. Toen Verstappen in dienst kwam van Toro Rosso werden dat er duizenden en na zijn overstap naar Red Bull Racing tienduizenden. En na zijn eerste zege in de Formule 1 ‘explodeerde’ de Facebookgroep. „Ik wilde niets meer dan nieuwsberichtjes delen, maar het werd een soort forum waarop iedereen op iedereen ging reageren. Het is op een leuke manier uit de hand gelopen.”

In de Facebookgroep van #GOMAX wordt veelvuldig gediscussieerd over Max Verstappen. Foto: ANP

Om zo snel mogelijk het laatste nieuws te kunnen melden, wordt de groep inmiddels door vijf vrijwilligers beheerd. Van Bodegraven kon het in zijn eentje niet meer bijhouden. Mede omdat hij ook nog een reisbureau in Formule 1-trips is begonnen en een app heeft ontwikkeld waarmee liefhebbers van Verstappen het gevoel kunnen krijgen dat ze zelf bij een Grand Prix aanwezig zijn. Op RaceFan No1 worden bijvoorbeeld livebeelden gestreamd van wat er op de campings en in de fanzones rond een GP allemaal gebeurt.

Uiteraard komt dan ook regelmatig de #GOMAX-vlag in beeld. In de Facebookgroep wordt voorafgaand aan een GP altijd gevraagd wie naar het circuit gaan en wie een van de twaalf beschikbare vlaggen wil meenemen. Zo duikt bij elke race de beroemde vlag weer op. Van Bodegraven: „Behalve tijdens de eerste race van het seizoen in Melbourne. Ik heb geen idee waarom, maar daar komt het circuit gewoon niet binnen. Ook in Bahrein is ‘ie een keer geweigerd, maar toen heb ik op Twitter geklaagd dat ik de vlag niet mee naar binnen mocht nemen en toen hebben ze dat besluit teruggedraaid.”

Wij-gevoel

De vlaggen zijn inmiddels een gewild object. Niet alleen bij de fans van Verstappen die met goede bedoelingen en trots het spandoek ophangen. „Een aantal is al een keer gestolen. Toen er eentje in Barcelona verdween, stond die een dag later op Marktplaats. Je begrijpt dat er toen heel veel mensen van onze groep hebben gereageerd op degene die ‘m op Marktplaats had gezet… Gelukkig heeft Exact, een van de sponsoren van Max Verstappen, aangeboden nieuwe vlaggen te laten maken. Daar was ik heel blij mee, want #GOMAX verbindt ons. Het geeft ons het gevoel dat we een hechte en trouwe groep zijn. Het ultieme wij-gevoel.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar