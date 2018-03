Willem II legt zwak PSV over de knie en wint met 5-0

Reinier Robbemond kon zich waarschijnlijk geen betere vuurdoop voorstellen dan wat hij bij zijn debuut als interimtrainer van Willem II tegen PSV presteerde. De Brabantse derby eindigde in 5-0, voor Willem II. De Tilburgers overklasten de uitermate slap spelende lijstaanvoerders van de Eredivisie.

Vooral in verdedigend opzicht lieten de Eindhovenaren veel steken vallen. Dit zou echter de kwaliteit die Willem II toonde tekort doen, de ploeg steeg boven zichzelf uit en is geen moment in gevaar geweest tegen de koploper van de Eredivisie.

Ingemaakt

De ploeg uit Tilburg begon vurig aan de eerste helft. In de openingsfase waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, hoewel de betere kansen voor de thuisploeg waren. In de 28ste minuut kwam Willem II op voorsprong. Via een voorzet van Fernando Lewis kon Ben Rienstra de bal binnentikken en werd het 1-0. In de tweede helft van het eerste bedrijf zetten de bezoekers druk om de score weer gelijk te trekken. Deze pogingen stuitten echter op doelman Mattijs Branderhorst.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

In de tweede helft ging Willem II erop en erover. Nadat Marco van Ginkel bijna de gelijkmaker binnenkopte, kwam PSV er niet meer aan te pas. Een snoeihard afstandsschot van aanvaller Fran Sol zorgde voor de 2-0. De gifbeker was echter nog niet leeg voor de Eindhovenaren. De zeer onfortuinlijk spelende Derrick Luckassen maakte zich volgens de arbiter schuldig aan een handsbal en daarom mochten de tricolores het vanaf elf meter proberen. Sol maakte bij het nemen van de strafschop geen fout en scoorde de 3-0.

Een kwartier voor tijd werd de score pas echt indrukwekkend. Ben Rienstra maakte in de 76ste minuut de 4-0. En het was nog steeds niet klaar. In de slotminuten ging Derrick Luckassen nogmaals in de fout binnen het strafschopgebied. Nadat hij zijn tweede gele kaart ontving en het veld moest verlaten, benutte Sol zijn tweede strafschop en maakte hij zijn derde doelpunt van de wedstrijd.

Recordnederlaag

Luuk de Jong schaamde zich voor PSV. ,,Dit doet pijn, dit moeten we ons aanrekenen", stelde de spits voor de camera van FOX Sports. ,,Willem II leverde zo veel strijd en wij wisten daar niets tegenover te stellen", besefte De Jong. ,,We waren slecht in duels en in balbezit was het ook niet goed. We moeten snel beseffen dat dit een incident is, maar we moeten dit ook even voelen. Dit mag niet en kan eigenlijk niet. We zijn overlopen door Willem II. Ajax kan nu zondag op zeven punten komen", rekende De Jong. ,,Dat is nog steeds een kloof. Maar wij wilden hier op dertien punten voorsprong komen."

Trainer Philip Cocu was woedend na het verloren duel. De PSV-selectie kan fluiten naar hun vrije zondag. ,,Het lijkt me duidelijk dat ik wel wat te zeggen heb", foeterde Cocu. ,,En ik hoop dat zij ook iets te zeggen hebben. Dit was schandalig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor." De oefenmeester herkende niks van de ploeg die vorige speelronde nog glansrijk won van Feyenoord. ,,Het leek echt nergens op. We hebben wel eens verloren, maar nooit op zo'n manier", brieste hij tegen de verslaggever van Fox Sports.

PSV verliest niet vaak in de Eredivisie en zeker niet met zulke ruime cijfers. Sterker nog; de laatste keer dat PSV met 5-0 verloor in nationaal verband was in 1964. Ook Willem II won voor het eerst sinds 2004 weer eens van de ploeg uit de buurstad. De Eindhovenaren blijven na deze zeperd overigens wel gewoon koploper in de Eredivisie met een royale voorsprong.