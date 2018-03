Politie arresteert honderden Britse hooligans

Ronald Koeman had meer verwacht van zijn eerste interland als bondscoach. Oranje verloor in Amsterdam met 1-0 van Engeland en maakte een machteloze indruk. „Ik had verwacht dat we meer kansen zouden creëren”, aldus Koeman. „Ik had verwacht dat we vaster zouden zijn in balbezit, dat er meer beweging zou zijn, dat viel tegen.”

Uitverkocht

Voor het eerst sinds drie jaar was de Johan Cruijff ArenA weer een keer uitverkocht voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Iedereen was benieuwd naar de nieuwe start van Oranje onder Koeman. De internationals liepen de afgelopen week met een grote glimlach rond in Zeist, zeiden allemaal dat ze er zin in hadden. En Koeman zei dat het eindeloze rondspelen tot het verleden moest behoren en dat het ook wel wat opportunistischer mocht.

Oude wijn

Kortom, er stond wat te gebeuren was de verwachting. Dus kwam het Oranjelegioen massaal naar Amsterdam, net zoals in de goede oude tijd toen ‘we’ ons nog wel kwalificeerden voor EK’s en WK’s. Maar de 50.000 man op de tribune en de kijkers thuis voor de tv zagen oude wijn die in nieuwe zakken werd geserveerd.

Het Nederlands elftal speelde een draak van een wedstrijd waarin amper een doelpoging werd ondernomen, laat staan dat er kansen werden gecreëerd. „Het aanvallende gedeelte moet echt beter”, zei Koeman nog maar eens na afloop. „We moeten meer creativiteit hebben aan de bal, Bas Dost werd niet in stelling gebracht.”

Aanknopingspunten

Koeman kon niet zeggen of Nederland-Engeland een draak van een wedstrijd was. „Als je op de bank zit ben je direct betrokken, dat is anders dan als je thuis of op de tribune zit. Je hoopt gewoon dat je dingen terug ziet waarop je de afgelopen dagen gehamerd hebt.”

De nieuwe bondscoach zag dan ook wel wat aanknopingspunten, al waren die schaars: „Qua organisatie, verdedigend gezien, speelden we goed. We gaven niet veel weg. Matthijs de Ligt heeft het geweldig gedaan. Hij is nog maar 18 jaar. Ik vond de hele achterste linie goed spelen. Hans Hateboer heeft het ook goed gedaan tijdens zijn debuut.”

