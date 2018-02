Oranje zonder sterspeelster Miedema op Algarve Cup

Jan de Jong beleefde vorige week zijn honderdste werkdag in dienst van Feyenoord. De algemeen directeur kijkt terug én vooruit. ‘Het model van Bayern München - met grote merken die een beperkt aandeel nemen - spreekt ons aan.’

Steven van der Hoeven

U startte op 1 november vorig jaar met de opmerking dat u iedere medewerker van de club wilde leren kennen. Alle handen geschud?

Binnen Feyenoord wel, maar het netwerk rondom de club is zó omvangrijk dat ik nog wel wat handen te gaan heb. Al ben ik een eind op streek.

Wat leerde u over Feyenoord tijdens al die kennismakingsgesprekken?

Dat Feyenoord zeer gedreven medewerkers heeft, die de club sterker willen maken en een nog grotere maatschappelijke rol willen laten spelen. Maar ook dat Feyenoord een relatief kleine organisatie is, ter grootte van een MKB-bedrijf, met meer media-aandacht dan een multinational. Feyenoord is topsport, talentontwikkeling, stadion, horeca, retail, media en een maatschappelijke organisatie ineen. Kleine eenheden, verdeeld over meerdere plekken in en om De Kuip. Dat is niet eenvoudig om overzicht over te houden en aan te sturen. Het is daarom onze wens om de totale organisatie van de club en het stadion zo veel mogelijk bij elkaar onder te brengen.

Binnen Feyenoord City?

Nee, mogelijk komende zomer al. Zo kunnen we een slag maken in communicatie en efficiency. We moeten makkelijker bij elkaar binnen kunnen lopen.

Het nieuwe stadion moet het middelpunt worden van een nieuw gebied waarin sport en vrije tijd centraal staan. Kent u inmiddels alle ins en outs?

Veruit de meeste tijd ben ik hier mee bezig geweest. Wat is het maximale financiële risico dat Feyenoord in dit project mag, kan en wil lopen? Nou, dat is echt beperkt. Als Feyenoord City er komt, dan loopt Feyenoord helemaal geen risico en is alles afgedekt in het totale plan. Gaat het onverhoopt níet door, dan is het risico beperkt van 2,3 miljoen tot 5 miljoen euro. En dat hoeven we dan ook niet eens direct af te tikken, maar mogen we langlopend aflossen. De continuïteit van Feyenoord komt dus geen moment in gevaar, en bij het eventueel niet doorgaan pakken we ons verlies en laten we het topsportbudget buiten schot.

Kan Feyenoord dit risico dragen?

Ja, de club is kerngezond. We zitten financieel zó lekker in ons vel, dat we een recordbod van Newcaste United op Nicolai Jørgensen kunnen afslaan. Omdat we meer waarde hechten aan onze sportieve ambities en het bieden van een zo sterk mogelijk team aan onze supporters. Wat Feyenoord City betreft: om een totaalproject van 420 miljoen euro te kunnen realiseren, móét je wel enig risico lopen. Wij doen dit op een veilige manier, de club ligt niet in de waagschaal.

Hoe staat het er nu voor met de financiering?

Het einde van de zomer is voor de financiering een belangrijk toetsmoment. Dan weten we of banken en fondsen meegaan naar de volgende fase. Blijkt de animo onvoldoende, dan zijn we mans genoeg om te stoppen. En dan gaat het dus om een risico van 2,3 miljoen euro voor Feyenoord, over meerdere jaren af te lossen.

Welke signalen krijgt u uit de financiële markt?

Het licht staat op groen. Maar dat zegt niets, want het is nog niet het einde van de zomer. Ik verkoop geen huid voordat de beer geschoten is.

Bij uw aantreden noemde u Feyenoord een maatschappelijk fenomeen. De club loopt met haar sociale programma's voorop in het betaald voetbal. Toch wil u met Feyenoord in de samenleving een nóg grotere rol spelen.

Dat zit in ons DNA - wij zijn opgericht door jonge mensen die samen wilden sporten, die Zuid samen beter en leuker wilden maken. We zijn 110 jaar verder, maar die uitdaging ligt er opnieuw. Obesitas is een van de grootste problemen van Rotterdam en juist in de wijken rondom ons stadion blijft de sportdeelname ver achter ten opzichte van de rest van Nederland. Nou, laten wij nu goed zijn in sport en talentontwikkeling. Wij willen van Feyenoord de sterkste sportclub van Nederland maken. Waar iedereen - jongen, meisje, jong, oud - lid van kan worden. Met sportfaciliteiten en -programma's in de wijken waar het het hardste nodig is. Structureel, met aandacht en laagdrempelig. Basketbal, volleybal, hockey - met Feyenoord kun je straks meer dan alleen voetballen. Je hoort niet alleen bij de club, maar kunt vooral ook meedoen.

Is sportdeelname de verantwoordelijkheid van een betaald voetbalclub? Dit hoort toch veel meer bij de gemeente thuis?

We doen dit samen met de gemeente. Feyenoord is misschien wel het sterkste merk van Rotterdam. En ver daarbuiten. Miljoenen mensen léven met de club. We weten dat wij de aangewezen partij zijn om mensen in beweging te brengen. Welke organisatie heeft er een grotere aantrekkingskracht dan Feyenoord? Precies. Daar moeten we iets mee doen. Daar wíllen we iets mee doen. Feyenoord City wordt een enorme boost voor Rotterdam-Zuid. We helpen jongeren hun toekomstdromen te realiseren. Met banen, stages en makkelijk toegankelijke sportfaciliteiten.

Zien we de inwoners van Zuid straks terug in het nieuwe stadion? Met andere woorden: kunnen zij een kaartje voor een thuiswedstrijd betalen?

Misschien werken ze er wel! Londen heeft laten zien hoe de Olympische Spelen de katalysator kan zijn voor de ontwikkeling van een heel stadsdeel. De wijken werden aantrekkelijker en de welvaart nam toe. Dat kan hier in Rotterdam ook. Het is vervolgens aan de mensen zelf om te bepalen waaraan ze hun geld uitgeven. Feyenoord zal altijd een volksclub blijven, met betaalbare kaartjes. Doordat iedereen op Zuid straks lid kan worden, denken we dat de verbondenheid met de inwoners alleen maar zal toenemen. Iedereen heeft straks wel een zusje of neef die bij Feyenoord sport of extra schoollessen volgt.

Feyenoord City komt eraan, Feyenoord 1 betrekt komende zomer een nieuwe trainingsaccommodatie en voor de jeugdopleiding en amateurtak wordt een gezamenlijk sportcomplex gebouwd. Welke koers gaat de club verder varen? Waar staat Feyenoord voor?

Feyenoord moet durven voorop te lopen. Wij willen een mooie volksclub zijn, met de focus op topsport en met moderne ideeën. Het zou mooi zijn als we ons van een instituut kunnen ontwikkelen tot een sociaal communicatienetwerk. Wij hebben 2,5 miljoen supporters en zien wereldwijd een groeiende vraag naar live sportcontent. Ik zou graag zien dat we een van de eerste partijen zijn die mediacontracten afsluiten met Facebook, Google en Apple. En daar een vergoeding voor ontvangen. Zodat we onze supporters nog beter kunnen bedienen en de club kan doorgroeien.

Zijn er sportorganisaties die hierbij als voorbeeld dienen?

Ik vind Bayern München het allermooiste voorbeeld. Zij zijn erin geslaagd structureel de concurrentie aan te gaan met de grote clubs in Engeland en Spanje, terwijl er in die landen meer geld omgaat. Bayern heeft met een goed verhaal grote partijen zoals Allianz, Audi en adidas aan zich weten te binden. Zij hebben beperkt aandelen in de club genomen, geld beschikbaar gesteld, zodat de clubleiding kon investeren in stadion, jeugdopleiding en de organisatie. Bayern werd hierdoor als club krachtiger, waardoor het eerste elftal uiteindelijk ook weer sterker werd.

Jullie hebben het contract met adidas net met vijf seizoenen verlengd.

En daar zijn we waanzinnig blij mee. Hoe wij de verkoop van onze adidas-kleding met onze winkels volledig in eigen hand hebben, is een voorbeeld van modern en slim partnership.

Maar een eventueel aandeel in de club is niet ter sprake gekomen?

Dat is veel te vroeg. Maar het op deze manier binden van grote merken aan Feyenoord zou voor continuïteit kunnen zorgen. Plus onze denk- en innovatiekracht enorm vergroten. Feyenoord heeft tweehonderd medewerkers, zulke internationale A-merken tienduizenden. Het is een mooi model om te onderzoeken, wij geloven in ons verhaal. Het is razend knap hoe Eric Gudde met zijn team Feyenoord in tien jaar tijd na een bijna-faillissement kerngezond en stabiel heeft gekregen. Nu is het tijd om Feyenoord uit te bouwen.

