'Vreselijk om in de winterstop bij club te beginnen'

Erik ten Hag moet Ajax in twee weken klaarstomen voor de tweede seizoenshelft. Een allesbehalve eenvoudige opgave, weet Frank de Boer.

Normaal gesproken heeft een trainer bij zijn nieuwe club alle tijd om de spelers te leren kennen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan hij in de zomermaanden zo’n zes weken iedereen onder het vergrootglas leggen. Zo krijgt de oefenmeester een goed beeld van wat zijn pupillen op voetbalgebied kunnen en hoe ze als mens in elkaar steken. Dat maakt het puzzelen een stuk eenvoudiger.

Feyenoord

Als een coach tijdens de winterstop ergens aan de slag gaat, is het een heel ander verhaal. Zo staat Erik ten Hag zondag voor het eerst op het veld als nieuwe hoofdcoach van Ajax in de wetenschap dat over twee weken Feyenoord op bezoek komt.

De opvolger van Marcel Keizer heeft vanaf maandag tijdens het trainingskamp in Portugal weliswaar de gelegenheid om de spelersgroep aan hem te laten wennen en zijn materiaal te leren kennen, maar heel veel tijd heeft hij niet. Terwijl er bij de hervatting van de Eredivisie wel direct gepresteerd moet worden. Na de Klassieker staat ook nog eens de altijd zware uitwedstrijd tegen uitgerekend Ten Hags vorige werkgever FC Utrecht op het programma.

Voor een trainer is een winterse transfer niet voor niets zeldzaam; het is simpelweg geen ideale situatie. „Daarom ga ik liever pas van de zomer weer ergens aan de slag dan nu”, aldus De Boer, ex-trainer van Ajax. Zaterdag stond hij als aanvoerder van de ex-internationals op het veld in de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen de ‘Legends’ van de Koninklijke HFC.

Niet eerlijk

De Boer vindt het – na zijn ontslag in september bij Crystal Palace – heerlijk om het voetbal voorlopig even alleen vanaf een afstandje te volgen. „Ik sta nog niet heel erg te trappelen om ergens aan de slag te gaan. Het is lekker om rustig de balans op te kunnen maken. Ik zit goed in mijn vel, niemand hoeft zich zorgen over mij te maken. Ik heb verschillende aanbiedingen gehad, maar daar zat niet iets tussen dat interessant genoeg was om toe te happen. Ergens in de winterstop aan de slag gaan is vreselijk, omdat de voorbereiding wel héél erg kort is. Dat heb ik bij Inter ook meegemaakt, omdat ik anderhalve week voordat de competitie begon pas werd aangesteld. En toch word je dan op de eerste resultaten afgerekend, terwijl dat eigenlijk niet eerlijk is.”

Toen De Boer zijn handtekening zette in Milaan wist hij natuurlijk dat hij weinig tijd had om zijn visie over te brengen op de groep, net zoals Ten Hag zich daar nu bewust van is. De 112-voudig international haalt er een uitspraak van Ronald Koeman bij: „Soms komt er een trein voorbij die je gewoon móet pakken. Inter is een wereldclub. En Ten Hag zal ook denken: godverdikkie, het is wel Ajax waar ik aan de slag kan! Ik denk dat hij er goed past, maar we moeten het afwachten of hij de club naar een nieuwe titel kan leiden. Want dat wordt wel weer een keer tijd.”