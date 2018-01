Voetballer verlengt contract op 50-jarige leeftijd

Op hoge leeftijd topsport beoefenen is niet velen gegeven. Voetballers besluiten vaak rond hun 35e toch echt wel een punt achter hun carrière te zetten. In Japan loopt echter een speler rond die van geen ophouden weet.

Bijna 51 jaar

Aanvaller Kazuyoshi Miura wordt volgende maand 51 jaar, maar heeft zijn contract bij de Japanse tweedeklasser Yokohama FC opnieuw met een jaar verlengd. Dat betekent dat Miura aan zijn 33e seizoen als profvoetballer begint: „Ik zal altijd met mijn hart spelen en hoop te blijven groeien als speler”, verklaarde hij tegenover persbureau Kyodo.

Miura in februari vorig jaar. Foto: AFP.

Miura vertrok op 15-jarige leeftijd (1982) van Japan naar Brazilië om daar zijn droom om voetballer te worden uit te laten komen. Hij tekende een contract bij Santos, waar hij op 19-jarige leeftijd zijn professionele debuut maakte. Datzelfde jaar vertrok hij naar Palmeiras. In de loop der jaren versleet hij twee Europese clubs, namelijk Genoa en Dinamo Zagreb. Met Zagreb werd hij in 1999 kampioen van Kroatië.

Miura kwam ook uit voor zijn land, waar hij in 1990 zijn interlanddebuut voor maakte. In totaal kwam hij tot 89 interlands waarin hij 55 keer scoorde. Met 14 goals in de kwalificatiereeks loodste hij zijn land naar het WK van 1998 in Frankrijk, maar op het toernooi zelf kwam hij merkwaardig genoeg niet in actie. Twee jaar later stopte hij als interlandspeler.

Miura (rechts) in actie voor Japan in 1995.

In de Japanse J-league, de hoogste divisie van het land, staat hij zesde in de lijst van alltime topscorers met 139 goals. In 1993 werd Miura verkozen tot Aziatisch speler van het jaar.

Op 38ste naar Yokohama

Sinds 2005 speelt hij voor Yokohama. Hij was toen al 38 jaar oud, maar slaagde er tot nu toe toch nog in 200 competitiewedstrijden te spelen. Daar zullen er dus nog een aantal bij komen.

Miura is sinds 1993 getrouwd met Risako Miura (49 jaar), die bekend is als model.

Miura op zijn 48ste verjaardag. Foto: AFP.

