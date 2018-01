Minder grote aankopen als Cruijff nog zou leven?

FC Barcelona stond jaren bekend als grote opleidclub. La Masía, de wereldberoemde jeugdopleiding van Barça leverde een tijdlang als een soort vedette-fabriek de ene na de andere wereldtopper af. Van Lionel Messi en Xavi tot Andrés Iniesta. Maar de hoogtijdagen van La Masia zijn nu al een tijdje voorbij. Sergi Roberto en Rafinha waren in 2013 zo’n beetje de laatste spelers die na hun overstap van Barcelona B naar het grote Barça een vaste waarde werden.

Tegenwoordig koopt Barcelona daarom als nooit tevoren. Na de transfer van Phillippe Coutinho, die voor 120 miljoen euro (kan oplopen naar 160 miljoen door middel van bonussen) van Liverpool overkwam, is Barça nu de club die het meeste uitgaf in één seizoen. De Catalaanse grootmacht spendeerde dit seizoen maar liefst 312,5 miljoen euro aan nieuwe spelers. Zelfs bekende koopclubs als Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid en Chelsea presteerden dat nog nooit.

,,De hele generatie met Messi, Xavi en Iniesta die van La Masía kwam was uniek”, zegt journalist en schrijver Edwin Winkels vanuit zijn woonplaats Barcelona. ,,Dat was een uitzonderlijke golf en sindsdien zijn de eisen die gesteld worden aan jonge spelers waanzinnig hoog. Het is gewoon heel moeilijk om als talent door te breken bij Barcelona. De laatste zeven jaar zijn er al drie verschillende directeuren aangesteld bij La Masia, juist omdat er zelden iemand doorbreekt.”

De geringe aanwas vanuit de eigen jeugdopleiding is één reden voor de koopwoede van Barcelona. De andere reden is volgens Winkels de verkoop van Neymar. ,,Barcelona had nooit verwacht dat iemand die afkoopsom van 222 miljoen euro voor Neymar zou betalen. Die megatransfer heeft de markt voor iedereen een beetje verziekt. De prijzen voor spelers zijn omhooggeschoten.”

Ook commentator en voetbalkenner Emile Schelvis ziet de transfer van de Braziliaan als oorzaak van de koopzucht van Barça. ,,Doordat Neymar werd weggehaald door de Arabieren van Paris Saint-Germain is Barcelona in de maalstroom terechtgekomen. Ze werden genoodzaakt te handelen en het voetbal heeft inmiddels een NBA-achtige status gekregen met megabedragen. Maar de grote clubs krijgen zoveel tv-geld dat het prima te behapstukken is om die bedragen neer te leggen.”

Het overlijden van Johan Cruijff speelt ook een rol bij de exorbitante uitgaven van Barcelona, denkt Schelvis. ,,Cruijff was toch een beetje de bewaker van het Barça-beleid. Hij had enorm veel invloed bij de club. Nu doet de club net zo hard mee aan de gekte op de transfermarkt als koopclubs als City en PSG. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of Barcelona wel hetzelfde voetbal blijft hanteren. Als dat het geval is zal de club niet aan populariteit inbinden, vermoed ik. Ik ben zelf jeugdtrainer en ik zie op woensdagmiddag nog steeds veel meer kindjes in een Messi-shirtje lopen dan in een Ronaldo-shirtje.”

Volgens Winkels valt de invloed van Cruijff wel mee. ,,Met dit bestuur had Cruijff niks, dus hij was voor zijn dood niet echt meer die cultuurbewaker bij Barcelona.” Dat Barça nu net als alle andere topclubs met honderden miljoenen strooit, zal het aanzien van de club niet schaden, vermoedt Winkels. ,,Als Barcelona blijft winnen en aantrekkelijk voetbal blijft spelen, dan verandert er niets voor de fans.”