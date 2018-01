Kan Van Persie de leegte van Kuyt opvullen?

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Robin van Persie zijn handtekening onder een contract bij Feyenoord zet. Officieel staat hij nu nog onder contract bij de Turkse club Fenerbahçe, maar de 34-jarige aanvaller keert na 13,5 jaar in De Kuip.

In de eerste helft van het huidige seizoen werd duidelijk dat Feyenoord een échte leider mist. Waar Dirk Kuyt de Rotterdammers vorig voetbaljaar zowel op als naast het veld op sleeptouw nam, daar ontbreekt het nu aan iemand die het heilige vuur kan aanwakkeren.

Verbaal

Karim El Ahmadi is tussen de lijnen een prima aanvoerder, maar het is geen speler die in de kleedkamer iedereen op scherp zet door zich verbaal enorm te laten gelden. Hij is geen voetballer die collega’s met oneliners, tips en een arm om de schouder kan raken.

De clubleiding van Feyenoord wist na het vertrek van Kuyt dat de kans groot was dat deze situatie zou ontstaan. Daarom polste technisch directeur Martin van Geel al in de zomer of Van Persie een terugkeer naar zijn geboortestad zag zitten, maar toen was het nog te vroeg voor een hereniging.

Robin van Persie tijdens zijn eerste periode bij Feyenoord. Foto: ANP

Met al zijn (internationale) ervaring moet ‘RVP’ de leegte van Kuyt zien op te vullen. Met zijn 102 interlands voor het Nederlands elftal en avonturen bij Arsenal en Manchester United in zijn rugzak, moet hij de huidige nummer 5 van de Eredivisie meer elan geven.

Dat zal dus voor een groot deel in de kleedkamer en op het trainingsveld moeten gebeuren, maar uiteraard komt Van Persie niet terug om op de bank plaats te nemen. De kans is groot dat Jens Toornstra de dupe is van zijn komst. De middenvelder is dit seizoen niet bepaald in vorm en Van Persie kan prima in de rug van centrale aanvaller Nicolai Jørgensen spelen. Met steekpassjes en zijn eigen scorend vermogen moet hij Feyenoord weer laten heersen op het veld.

Robin van Persie in actie tegen Ajax in 2003. Foto: ANP

Eventueel zou hij ook in een soort vrije rol aan de linkerkant uit de voeten kunnen, maar daar heeft trainer Giovanni van Bronckhorst Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius tot zijn beschikking. Die laatste stond een aantal keren in de punt van de aanval toen Jørgensen niet beschikbaar was, maar met Van Persie heeft Van Bronckhorst een beter stand-in voor die positie in huis.

Het kan voor hem een fraaie rentree in het rood-witte shirt worden, want de eerste wedstrijd na de winterstop is die tegen aartsrivaal Ajax.