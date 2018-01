Arbiter Danny Makkelie is benieuwd wie gelekt heeft

In het KNVB Trainingscentrum in Zeist vond woensdag de jaarlijkse persbijeenkomst van de arbitrage plaats. Danny Makkelie maakte afgelopen zomer promotie naar de elitegroep van de UEFA, waar ook Björn Kuipers deel van uitmaakt. Makkelie kwam de laatste week voor de winterstop echter niet in actie, omdat de KNVB de arbiter niet indeelde vanwege de ophef die ontstond over een lening die hij afsloot. Hij deed dit bij voormalig scheidsrechter Jaap Uilenberg, die in de scheidsrechterscommissie van de UEFA zit en zijn mentor is.

Fijne feestdagen gehad?

Ja hoor. Het is altijd lekker om er even uit te zijn met de familie. Lekker gourmetten, bijkletsen, filmpje kijken, meestal Home Alone. Dat blijft leuk, zeker voor de kleintjes. We blijven altijd in Nederland. Dat is traditie.

Je sloot de eerste seizoenshelft niet prettig af. Er was nogal wat commotie over die lening. Maalde dat nog door je hoofd?

Het was niet leuk, maar ik kon me daar wel van afsluiten. Ik ben blij dat we vrij snel in gesprek zijn gegaan met de KNVB. Uit het vervolgonderzoek kwam nadrukkelijk naar voren dat er totaal geen sprake was van enige vorm van belangenverstrengeling. We zijn vrij snel tot een oplossing gekomen. Ik kan me nu weer lekker richten op het fluiten.

Dat gesprek met de KNVB kwam pas na de kerst. Je hebt er tot dat moment niet over nagedacht?

Bij mij overheerste het gevoel dat we er wel uit zouden komen. Dus nee, ik maakte me niet echt zorgen.

Het feit dat het nieuws via een lekkende collega naar buiten kwam lijkt me niet prettig.

Dat kun je zelf wel invullen toch? Natuurlijk is dat niet leuk. Laten we hopen dat het ooit uitkomt wie het is. Want dit doe je niet. Je bent collega’s van elkaar. Je valt elkaar niet af. Als je ergens mee zit, moet je dat face-to-face bespreken en niet naar de media lekken. Laten we hopen dat het niet meer voorkomt.

Zijn er afspraken over hoe je je uitlaat over collega’s? Het begon allemaal met een berichtje van jou aan Hans Kraay jr. dat Pol van Boekel ernaast zat bij het afkeuren van een doelpunt tijdens NEC - Helmond Sport.

Dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, want wij hebben juist heel veel contact met verslaggevers. Dat wordt door de KNVB gestimuleerd. Maar het is dan niet de bedoeling dat je naam naar buiten komt, omdat juist dan de suggestie wordt gewekt dat je collega’s afvalt. We zijn er juist om uitleg te geven over de spelregels. Er zit nooit een kwade intentie in. Pol weet dat en we hebben het ook uitgesproken. Ik ben niet de enige die uitleg geeft, hè? Dat doen Bas, Björn en Kevin ook.

Maar je naam moest erbuiten worden gelaten. Dat wekt toch een andere suggestie…

Dat is toch ook logisch? Kijk naar wat eruit voort is gekomen. Want als je naam wordt genoemd, wordt er gedacht dat je je collega afvalt. Zo werkt de media. Dat wilde ik voorkomen.

Maar als het gestimuleerd wordt vanuit de KNVB, is dat toch helemaal geen issue?

Dan is dat nu duidelijk, haha.

Daarna kwamen de berichten dat het Nederlandse arbiterskorps een groot wespennest is.

Ik geniet van zo’n trainingskamp. We zitten hier in een leuke setting, vanavond hebben we een prachtig diner en gala waar de FIFA-badges aan de internationals voor 2018 worden uitgereikt. Dat wespennest zie ik niet.

Je hebt genoeg vrienden binnen het korps?

Haha. Met sommigen heb je beter contact dan met anderen. Ik werk al drie jaar samen met een vast team. Dat is heel intensief. Je reist veel, deelt lief en leed. Dat zijn vrienden geworden. Daar heb je een andere band mee dan met collega’s die hier in Zeist zitten. Maar dat is toch op iedere werkvloer hetzelfde?

Video of op het veld?

Naast het feit dat Danny Makkelie nu tot de elitegroep van UEFA behoort, de club van 26 scheidsrechters die de belangrijkste wedstrijden in de Champions League krijgt toegewezen en waar ook Björn Kuipers deel van uitmaakt, wordt hij ook gerekend tot de beste videorefs ter wereld. Makkelie gaat volgende maand naar Qatar voor een speciaal seminar en hoopt dan te horen of hij als videoref naar het WK 2018 kan, waar Björn Kuipers sowieso actief zal zijn. „Maar fluiten blijft het leukste om te doen”, zegt Makkelie.

