Deze schaatsers vertegenwoordigen Nederland op de OS

Ajax won zijn laatste competitiewedstrijd van 2017 met 3-1 van Willem II, maar na de wedstrijd ging het alleen maar over het ontslag van Marcel Keizer. Ajax-aanvoerder Joël Veltman werd als eerste speler ingelicht door algemeen directeur Edwin van der Sar. Dat was donderdagmiddag, de dag na de bekeruitschakeling tegen FC Twente. „Ik kwam net thuis, we hadden getraind toen Edwin belde. Ik schrok. Pas toen hij ophing, kwamen de vragen. Ik hoop Edwin vandaag of morgen nog te zien om het erover te hebben.”

Schok