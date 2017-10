Weer topprestatie Verstappen: tweede in Japan

Max Verstappen heeft zijn prachtige zege in de Grote Prijs van Maleisië van vorige week een mooi vervolg gegeven. De Nederlander finishte in zijn Red Bull bij de Grote Prijs van Japan als tweede. Verstappen moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit van Mercedes controleerde de race op het circuit van Suzuka van start tot finish. Hij boekte al zijn achtste overwinning van het seizoen en zette een flinke stap naar zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse. In het kampioenschap sloeg Hamilton een gat van 59 punten naar Vettel. Het seizoen telt nog vier races.

Verstappen had een fantastische start op het circuit van Suzuka. De 20-jarige Nederlander startte vanaf plek vier en pakte in de eerste bocht direct teamgenoot Daniel Ricciardo, die vanaf P3 vertrokken was. Niet veel later werd ook de Ferrari van Sebastian Vettel ingehaald door Verstappen. De Duitser had een motorisch probleem en moest al snel opgeven.

Dat betekende een zware klap voor Vettel, die de wereldtitel inmiddels wel uit zijn hoofd kan zetten. De Duitser was daar zo teleurgesteld over dat hij weigerde de pers te woord te staan. Verstappen probeerde vervolgens direct de strijd aan te gaan met raceleider Lewis Hamilton. Maar de Mercedes was in Japan duidelijk sneller dan vorige week in Maleisië, waar Hamilton Verstappen nog voorbij moest laten gaan.

'Roadblock'

Toch lukte het Verstappen in de race nog een paar keer om dichterbij de Engelsman te komen. Na een geslaagde pitstop in de 22e ronde liep de Nederlander ruim twee seconden in op Hamilton. Maar voordat het spannend dreigde te worden greep Mercedes in. Valtteri Bottas, de ploeggenoot van Hamilton moest nog naar binnen voor verse banden en werd door Mercedes gebruikt als ‘roadblock’ voor Verstappen. De Fin gaf teamgenoot Hamilton vrij baan en bleef daarna voor de neus van Verstappen hangen.

Het leverde Hamilton net voldoende voorsprong op om de race redelijk eenvoudig uit te rijden. Verstappen kende nog een hachelijk moment in de slotfase toen Lance Stroll bijna bij hem naar binnenvloog. In de laatste ronde kwam Max nog heel dicht in de buurt bij Hamilton, die met slechts een voorsprong van 1,2 seconden de GP van Japan won. Achter Hamilton en Verstappen finishte Ricciardo als derde, waardoor er twee Red Bulls op het podium terechtkwamen