VVV-coach na racistisch incident: Daders straffen

Spelers van PSV zijn na afloop van de uitwedstrijd tegen VVV racistisch bejegend door fans van de thuisploeg. Verslaggever Paul Post van Omroep Brabant legde vast hoe onder meer Joshua Brenet tijdens zijn wandeling op de trap richting de kleedkamer werd uitgescholden.

Schrik ervan

„Ik ben verbaasd”, zegt VV-coach Maurice Steijn. „Tijdens de wedstrijd heb ik er niks van meegekregen. Ik loop nu net het Gelredome uit, want ik was bij een concert van The Rolling Stones, en ik zie allemaal berichtjes. Ik schrik ervan. Ik dacht dat dit soort dingen steeds minder voorkwamen, maar blijkbaar is racisme in de voetbalstadions moeilijk uit te roeien. Dat het nu bij ons gebeurt, past niet bij een club als VVV waar juist iedereen welkom is. Dit is zo jammer, ook omdat we juist aan een positief seizoen bezig zijn. Er zaten vandaag 8000 man in De Koel. Zowel onze fans als die van PSV zorgden voor een fantastische sfeer. Ondanks dat we met 2-5 verloren, kregen we een staande ovatie. En dat dan een kleine minderheid zoiets doet kan natuurlijk niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens in onze selectie. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. De daders moeten gestraft worden.”

Aangifte

Dat gebeurt ook als het aan VVV ligt. De club heeft bij PSV zijn excuses aangeboden voor het gedrag van haar fans. De Venlose club gaat de daders proberen op te sporen en heeft aangifte bij de politie gedaan. Politie Limburg laat weten op basis van de videobeelden een onderzoek naar de racistische uitlatingen ‘gerechtvaardigd’ te vinden. „Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club”, aldus Algemeen directeur Marco Bogers. „We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen en passende maatregelen tegen hen te treffen.”