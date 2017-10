Max wint in Maleisië!

Zijn derde plek zaterdag in de kwalificatie op zijn 20e verjaardag bestempelde Max Verstappen als ‘perfect’, maar een dag later gaf Verstappen zichzelf pas écht het mooiste cadeau. De Nederlander schreef historie door de laatste Grand Prix van Maleisië op zijn naam te schrijven.

Wagen goed

„De wagen voelde meteen goed”, zei Verstappen na zijn gloriemoment. „De overwinning kwam op het goede moment na al mijn pech.” Die pech raakte niet alleen Verstappen, maar zijn hele familie. Op het podium was daar het oogcontact met vader Jos en met zijn tot tranen toe geroerde zusje Victoria.

De overwinning kwam als geroepen, aangezien Verstappen dit seizoen al zeven keer uitviel en steeds chagrijniger zijn rondjes reed in de bolide van Red Bull. De kwalificaties gingen over het algemeen wel goed, maar op het moment suprême liet zijn Red Bull 13 Verstappen vaak in de steek.

Puzzelstukjes

Maar in Maleisië vielen de puzzelstukjes eindelijk eens op de juiste plek voor de Nederlander die kansen zag op het circuit met ‘gave volgas-bochten’. Zijn kansen werden ook nog eens vergroot door het uitvallen Kimi Räikkönen. De Ferrarimotor van de Fin haperde, waardoor hij moest worden weg gesleept voordat de race kon beginnen.

Maar het was Vallteri Bottas die de beste start had, de Fin pakte de tweede plek van Verstappen af die zich echter snel herpakte en Bottas meteen weer inhaalde. Daarna opende Verstappen direct de jacht op leider Lewis Hamilton die in de vijfde ronde uiteindelijk werd ingehaald door de Nederlander. „That's how we do it”, jubelde Verstappen toen hij de drievoudig wereldkampioen passeerde.

‘Perfecte race’

Verstappen bouwde daarna zijn voorsprong gestaag uit. Hij kwam niet meer in de problemen en behaalde zo zijn tweede overwinning in zijn loopbaan. Hamilton eindigde als tweede en teamgenoot Daniel Ricciardo completeerde het podium.

„Max heeft dit seizoen zoveel pech gehad”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner, die zijn voeten niet meer stil kon houden tijdens de laatste rondjes van zijn pupil. „Hij verdient dit, hij reed de perfecte race. Hij was dominant, ik hoop dat hij vandaag gaat genieten.”