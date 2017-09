Boëtius dacht dat Heracles Almelo wél de 3-3 maakte

Met een doelpunt achter zijn naam en een 3-0 voorsprong werd Jean-Paul Boëtius zaterdagavond in Almelo na 68 minuten naar de kant gehaald. Zo kon de linksbuiten krachten sparen voor de ontmoeting in de Champions League tegen Manchester City en Sam Larsson zijn debuut maken voor Feyenoord. De buit was toch al binnen tegen Heracles.

Maar Boëtius zat nog geen vijf minuten in de kleedkamer of hij hoorde de supporters in het Polman Stadion uit hun dak gaan. Reuven Niemeijer had de 1-3 gemaakt, zo zag hij even later op zijn telefoon. „Het beeld van de Fox Sports-app liep achter op het geluid hier in het stadion, dus het was best verwarrend.”

Juichen

Zeker toen Niemeijer tien minuten voor het eind ook nog de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam en Heracles ook nog op jacht ging naar de gelijkmaker. „Ik hoorde de mensen steeds weer schreeuwen, maar ik wist niet wat ik me erbij moest inbeelden. Op een gegeven moment hoorde ik de fans zo hard juichen dat ik dacht dat het 3-3 was geworden. Gelukkig was dat niet zo en viel hij er aan de andere kant in.”

Nadat Heracles-doelman Bram Castro in de blessuretijd bij een hoekschop mee naar voren was gegaan, kon Larsson na een lange sprint met de bal aan zijn voet voor Rotterdamse opluchting zorgen. Feyenoord won dus ook de vierde wedstrijd van het seizoen, maar dat kostte de kampioen veel meer moeite dan gedacht.

Niet handig, zo vlak voor de loodzware ontmoeting van woensdag met de ploeg van Pep Guardiola. Boëtius: „In de eerste helft maakten we alleen maar goede keuzes, dan kun je heerlijk vrijuit voetballen. In de tweede helft maakten we veel te veel foutjes, waardoor zij nog gevaarlijk konden worden. Dat moet eruit.”

De verslapping in de tweede helft had volgens zijn collega aan de rechterkant niets te maken met de gedachten die al uit gingen naar Manchester City. Steven Berghuis, die twee doelpunten maakte: „Thuis tegen Willem II gingen we met 4-0 de rust in en toen namen we in de tweede helft ook de weinig initiatief. Wat dat betreft moeten wij de lat echt hoger leggen, want het loopt niet altijd goed af. We hadden onszelf voor het hoofd geslagen als we hier met 3-3 weg waren gegaan.”