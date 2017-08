Ook dat nog! Schippers en Vetter brons

Wat een geweldige sportdag voor ons land! Na het EK-goud van de Oranje voetballeeuwinnen, pakten twee Nederlandse atletes zondagavond kort na elkaar bronzen plakken op de wereldkampioenschappen atletiek. Of misschien moeten we wel geweldig vrouwensportweekend zeggen: Marianne Vos werd zaterdag natuurlijk nog eens Europees kampioen wielrennen ook.

Formidabele eindspurt

Sprintheldin Dafne Schippers redde het net niet op het koningsnummer, de 100 meter. We hopen het altijd: goud voor Schippers, maar de 200 meter is toch meer haar afstand (wereldkampioen in 2015). Het werd vanuit de normaal niet zo gunstige buitenbaan met een formidabele eindspurt uiteindelijk brons in 10.96.

De Amerikaanse Torie Bowie was de totaal verrassende winnares (10.85), Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust greep het zilver (10.86). Net als Usain Bolt op zaterdag, won de favoriet niet. Olympisch kampioen Elaine Thompson werd vijfde. De nummers vier en vijf eindigden één- en tweehonderdste achter Schippers. De bronzen medaillewinnares baalde van een matige start ('ik heb nu het gevoel dat ik kon winnen'), maar gaf aan toch blij te zijn. De populaire sprintster kan met een goed gevoel richting haar favoriete 200 meter gaan.

Nederlands record

Anouk Vetter leverde een schitterende prestatie op de meerkamp en greep de eerste medaille voor Nederland in Londen. Zij haalde met haar derde plaats ook nog eens een Nederlands record punten. Vetter, Europees kampioen vorig jaar in Amsterdam, had als doel een plek bij de eerste vijf omdat het deelnemersveld tijdens het WK veel sterker was. Vol ongeloof liep zij na de afsluitende 800 meter over de baan.

Wereldkampioen op de meerkamp werd de Belgische Nafissatou Thiam, voor de Duitse Carolin Schäfer. De 24-jarige Vetter (Arnhem) is de tweede Nederlandse meerkampster met een WK-medaille. Dafne Schippers behaalde bij de WK van 2013 in Moskou ook brons.