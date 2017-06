‘Oranje moet scherper worden en Advocaat kan dat’

„We zullen wel even een ‘bakkie’ doen. Geen koffie, want dat drink ik niet.” Als Dick Advocaat zich dinsdag meldt bij Oranje zal hij worden opgewacht door aanvoerder Arjen Robben. De twee hebben elkaar wel telefonisch gesproken, maar nog niet persoonlijk. Dat Advocaat vorig jaar de functie van assistent-bondscoach al na drie maanden opgaf voor het hoofdtrainersschap bij Fenerbahçe is de vleugelspeler van Bayern München nog niet vergeten. „Maar je moet er ook niet meer van maken dan het is”, benadrukt hij. „Het is niet zo dat er heel lang gepraat moet worden, we gaan min of meer op dezelfde voet verder. Alleen staat er nu een nieuwe trainer voor de groep en hij zal toch wel wat andere accenten willen leggen.”

Heel circus

Tegen Ivoorkust (5-0 winst, met een goal voor Robben) bespeurde Robben overigens nog weinig van de ‘accenten van Advocaat. „Er zal ongetwijfeld overleg zijn geweest met Fred Grim. Ik bemoei me daar niet mee. We moeten het ook niet gaan overdrijven. Ik ben de aanvoerder, maar bemoei me niet met de opstelling. We willen op een bepaalde manier voetballen en de spelersgroep moet achter die manier staan en zich daar prettig bij voelen.”

In dat opzicht was het fijn geweest als Advocaat zich eerder bij de groep had gemeld en niet pas dinsdag. „Telefonisch is het moeilijk om het over voetbalinhoudelijke zaken te hebben”, beaamt Robben die zich overigens ook in een later stadium bij de selectie meldde. „Maar we hebben deze week nog om het daarover te hebben. Om het lang over het verleden te hebben heeft geen zin. Er is van alles gebeurd. Het was een heel circus en ik heb daar echt wel een mening over, maar die houd ik voor mezelf. Als aanvoerder moet ik het elftal en de spelersgroep beschermen en als ik nu alles weer oprakel gaat dat een eigen leven leiden met het gevaar dat iedereen weer over elkaar heen valt en niemand die het dan meer over de wedstrijd tegen Luxemburg heeft.”

Geen nieuwe start

Een nieuwe start wil Robben de rentree van Advocaat niet noemen. „Omdat we midden in de kwalificatie zitten en omdat we de werkwijze van Advocaat kennen. Vorig jaar was hij erbij als assistent en toen heeft hij een hele positieve invloed gehad op de groep.” Die positieve invloed was volgens Robben dat er meer scherpte in de ploeg kwam. „Dat moet nu ook gebeuren. Iedereen moet beseffen waar het vanaf nu om draait. Natuurlijk telt eerst Luxemburg. Ik vind dat we met ruime cijfers van ze moeten winnen.”

Daarnaast hoopt Robben dat Frankrijk vrijdag tegelijkertijd van Zweden wint. „Dat duel is cruciaal”, weet de aanvaller. Als Frankrijk wint, heeft Oranje alles in eigen hand. Er mag dan in augustus zelfs van Frankrijk verloren worden zolang de andere wedstrijden maar gewonnen worden.”

Rol van Advocaat

Maar een stunt tegen Frankrijk heeft Robben niet uit zijn hoofd gezet. „Dat bedoel ik ook met scherpte en de rol die Advocaat daarin kan spelen. Vlak na de vakantie spelen we tegen Frankrijk en Bulgarije. Na de zomer moeten spelers nog in hun ritme komen, is het nog niet ‘top’. Dat kan ook voor de Fransen gelden. Daar kunnen wij misschien dan van profiteren. De voorbereiding op Frankrijk en Bulgarije begint niet op de dag dat we straks in augustus weer bij elkaar zijn. Dat besef moet er bij iedereen zijn.”