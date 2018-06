Redbad eerste Nederlandse film in 4DX

Een bioscoopervaring met bewegende stoelen en spectaculair geluid, waardoor je helemaal in de film zit? Epos Redbad is de eerste Nederlandse film die te zien is in 4DX.

De film van regisseur Roel Reiné wordt vertoond in twee Pathé-bioscopen in Amsterdam en Rotterdam. Deze bioscopen hebben sinds eind vorig jaar een speciale zaal waarbij de 4DX-ervaring mogelijk is.

Dolby Atmos

Het geluid van Redbad is ontworpen in Dolby Atmos, een geavanceerd nieuw geluidssysteem dat in Hollywood vaak bij actiefilms wordt gebruikt. Een aantal bioscopen in Nederland biedt dit 'speciale geluid' al aan.

Redbad gaat over de Friese held Radboud die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. Gijs Naber speelt de hoofdrol en ook Lisa Smit, Egbert Jan Weeber, Loes Haverkort, Derek de Lint, Martijn Fischer en Aus Greidanus sr. zijn te zien in de film.

De film is vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen te zien.