5 celebrities en hun tattoos voor hun geliefden

Acteurs krijgen een miljoen per aflevering, er is zelfs een spin-off én een twaalfde seizoen op komst, maar hoofdrolspeler Jim Parsons is oprecht verrast door het aanhoudende succes van The Big Bang Theory.

Comedyserie The Big Bang Theory keert komend najaar terug voor alweer het twaalfde seizoen. Er gaan zelfs geruchten dat de serie ook daarna nog gewoon zal doorgaan. Een grote verrassing is dat laatste overigens niet, aangezien de serie over een groepje nerds met een voorliefde voor natuur- en wiskunde, maar een gebrek aan social skills, het nog altijd ontzettend goed doet. In de Verenigde Staten trokken de afleveringen van seizoen 11 gemiddeld tussen de 13 en 17 miljoen kijkers naar zender CBS. En ook in Nederland is de serie op Veronica al jaren een van de populairdere. De hoofdrolspelers worden dan ook rijkelijk beloond; ze schijnen een miljoen dollar per aflevering te krijgen.

Emmy Awards