Dief ontdekt vastgeketend meisje bij inbraak

Lekker dan. Ben je een inbreker, dring je een huis binnen, ben je op zoek naar de buit en doe je plotseling een schokkende vondst. Je vindt een vastgeketende meid… Het overkwam de getalenteerde fotograaf Sean Falco, die er een tweede - duister - baantje op nahield. Wat er gebeurde zie je hier:

We hebben het hierbij over de adembenemende thriller Bad Samaritan, die vanaf donderdag 10 mei in de Nederlandse bioscopen te zien is. Steracteur van de film is David Tennant als de arrogante Cale Erendreich (in zijn huis dringt Falco binnen). Tennant schitterder eerder in onder meer Broadchurch, Doctor Who en Jessica Jones. Niemand is in Bad Samaritan veilig voor zijn personage.

Van de bank af

Bad Samaritan is voor thrillerliefhebbers een must-see om van de bank af te komen. De film is te vergelijken met een titel als Don’t Breathe, een horror over een inbraak bij een rijke blinde man die allesbehalve hulpbehoevend blijkt te zijn. IJzingwekkend werd deze stuipen-op-het-lijf-jager genoemd. Ook Get Out past in het rijtje titels - zoals nu ook Bad Samaritan – van een zeer succesvol genre van de laatste jaren. Bij Get Out huiverden we om een niet zo soepel verlopend familieweekend, waarin een nog prille interraciale relatie ‘het’ probleem leek. Verontrustende ontdekkingen leverden echter hele andere ontwikkelingen op.

Vanaf 10 mei dus! Bad Samaritan: meer informatie vind je hier.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar