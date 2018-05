Boef raakt grill van 10k kwijt en duikt vuilnis in

Oeps, gooi je zó even 10.000 euro in de prullenbak. De vrienden van rapper Boef deden het door zijn grill, een gouden bitje voor in zijn mond, weg te gooien.

De rapper legt bij FunX uit wat er gebeurd is met zijn gouden gebitje. „Ik had mijn grill in een servetje gevouwen omdat er een beetje slijm in zat, dus ik dacht: ik doe hem in een papiertje en ik breng hem mee naar boven. Ik kom thuis en mijn huis is een rommel. Ik leg hem in de woonkamer op tafel neer en ik zeg: „Luister boys, ruimen jullie de woonkamer op, dan doe ik de slaapkamer want we zouden bezoek ontvangen in de avond."

Spik en span, grill weg

Boef vervolgt: „Dus ik kom na een half uur, uurtje terug in de woonkamer en alles is spik en span, perfect. Maar ik keek naar de tafel en mijn grill was weg."

Als Boef aan zijn vrienden vraagt waar zijn grill is gebleven, wordt er verbaasd gereageerd. „Toen dacht ik al: hmm, ze zouden hem toch niet weg hebben gegooid?", waarna hij door het huis zoekt en daar zelfs in zijn prullenbak kijkt.

„Nooit gooit iemand mijn vuilnis weg, maar nu was ineens mijn prullenbak ook geleegd." Eén van zijn vrienden bleek - zich van geen kwaad bewust - de vuilniszak voor één keer ook in de container te hebben gegooid.

Gemeente

Dit alles gebeurde zondagavond. De gemeente was dicht, maar de vriend die de grill weggegooid had bleef braaf wakker tot hij 's ochtends de gemeente kon bellen, om 07.30 uur in de ochtend. „Toevallig gaan we hem vandaag legen", wordt er vanuit de gemeente gezegd. Als de rapper 100 euro betaalde, mocht hij tussen het vuilnis zoeken.

Tussen de poepluiers en viezigheid vindt de rapper uiteindelijk zijn grill terug. Volgens de rapper kreeg hij tientallen reacties over dat hij vies was, „Maar voor 10.000 euro zou jij ook tussen de vuilnis gaan graaien hoor."

„Ik zou hem graag meteen weer in doen, maar hij moet even goed ontsmet worden", zegt de rapper lachend uiteindelijk over het akkefietje.