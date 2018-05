2,6 miljoen mensen zien Waylon naar finale ESF gaan

25 jaar is Ryan Reynolds al actief in de filmindustrie, toch voelt voor hem het spelen van anti-held Deadpool als de grootste eer uit zijn loopbaan. Dit terwijl hij er aanvankelijk niet overtuigd van was dat de film een succes zou worden.

„De eerste keer dat ik als Deadpool werd aangekleed, had ik enorm veel twijfel over de impact die het zou hebben op mensen", vertelt de acteur tegenover Metro World News. „Ik was niet zeker of het verhaal wel zou aanslaan bij het publiek. Ik voelde me dom en vertelde op een gegeven moment tegen mijn vrouw (actrice Blake Lively, red.): 'Ik gebruik de hele film een gigantisch rood condoom als bodysuit.' Zij antwoordde met: 'Doe het gewoon!'" Het bleek een terechte aansporing, want deel 1 van Deadpool haalde wereldwijd 783 miljoen dollar op. Nu moet Deadpool 2 dat zien te evenaren.

Hoe heeft het spelen van Deadpool jouw leven veranderd?

Het is een heel prettige ervaring geweest, al had ik in het begin dus wel mijn twijfels over de manier waarop Deadpool zou connecten met het publiek. Maar uiteindelijk zie ik het nu als de beste beslissing die ik had kunnen maken. Het klinkt misschien cliché, maar mijn dromen zijn uitgekomen door onderdeel van dit verhaal te zijn.

Wat is de grootste uitdaging geweest in het spelen van Deadpool?

De essentie van Deadpool is authenticiteit, omdat hij van binnen eigenlijk nog een soort kind is en dat weten de kijkers. Als je echtheid niet kan overbrengen, is er geen verhaal. De belangrijkste uitdaging is dan ook om de mensen te laten zien dat Deadpool oprecht is. Niet alleen naar het publiek toe, maar ook om de typische kenmerken die bij Deadpool horen, zoals het praten in de camera. Het is enorm ingewikkeld omdat geloofwaardig te acteren.

Wat bewonder je het meest aan de persoon Deadpool?

Ik vind het leuk dat hij open is en altijd zegt wat hij denkt, zonder dat hij zich laat remmen. Bijvoorbeeld met een zin als 'wherever hell is, that zone belongs to me.' Hij heeft hele leuke, maar ook obscure kanten. Ikzelf hou m'n mond en denk na voordat ik wat zeg, maar Deadpool doet dat niet en dat deel bewonder ik in hem.

Het verhaal gaat over onderwerpen zoals pesten en discriminatie. Hoe kijk jij daar wat betreft deze film tegenaan?

In de wereld zie je dat deze problemen bestaan en steeds vaker voorkomen. Het is geweldig om te zien dat er steeds meer mensen in opstand komen om veranderingen te bewerkstelligen. Deadpool kan bij elk probleem betrokken worden en doet dat op zijn eigen manier, omdat zijn eigen enthousiaste jongvolwassen persoonlijkheid hem daarvoor de ruimte geeft. Het is ontzettend tof om op die manier vrij te zijn. De hoofdboodschap van deze film is te laten zien dat je met een kleine daad de wereld kan redden.

Hoe heb je je fysiek voorbereid op deze film?

Op dezelfde manier als de eerste film. Het vergt heel veel fysieke training en ik moet mij er volledig aan over durven geven, want dat verdient dit karakter. Dat was misschien wel de grootste uitdaging.

En rondom het filmen. Welke uitdagingen kwam je toen tegen?

Een van de grootste uitdagingen was om bij de bazen van Fox langs te gaan en met hen te praten. Deadpool breekt vaak door de vierde muur (het beeldscherm, red.) heen en bevat veel sarcastische comedy. We hebben daarom veel scenes moeten verwijderen, maar we hebben de film er op aangepast en het eindresultaat mag er wezen.

Het produceren van de film verliep tragisch, omdat stuntmotorrijder Joi 'SJ' overleed. Is deze film een eerbetoon aan haar?

Natuurlijk. Ze was een geweldig iemand, maar helaas kwam zij tijdens een van de stunts op de motor om het leven. Het had niet mogen gebeuren. Het komt er soms een beetje onhandig uit, als iemand er wat over wil zeggen, maar dat is ook omdat we als we het verkeerde zeggen het schadelijk kan zijn voor haar familie. Ik bewonder haar enorm. Ze was vooruitstrevend onder de vrouwelijke motorrijders. We zullen er alles aan doen wat nodig is om haar te eren. We hebben dan ook iets gepland voor haar in de film.

Terug naar de superhelden. Wie is jouw favoriete Marvel-karakter?

Ik vind ze allemaal wel wat hebben. Black Panther is zeker een van mijn favorieten en ik ben ook verzot op de laatste Thor.

Je hebt inmiddels ook twee superhelden gespeeld: Green Lantern en Deadpool. Waar heb je het meest van genoten?

Deadpool. Zonder twijfel. Ze hebben allebei hun charme, maar Deadpool is een heel toffe ervaring geweest. Ik voel me ook bevoorrecht om zijn kostuum aan te trekken. Daar ben ik dankbaar voor.

Tot slot. Heb jij de playlist van film samengesteld?

Uiteraard! Nee, natuurlijk niet de complete lijst, maar sommige nummers heb ik erin gezet. Ik ben een enorme fan van muziek uit de jaren '80 en dat wordt goed weergegeven in de film.

