Temptation-Tim: Deborah sliep met haar baas

Beetje bij beetje komen we steeds meer te weten over de relatie tussen Tim Wauters en Deborah Leemans uit Temptation Island. In het Belgische showbizz weekblad Dag Allemaal deed Deborah recent een boekje open over het gedrag van haar ex. Daar is Tim het niet mee eens en in hetzelfde blad staat nu een interview met niemand minder dan Tim en zijn moeder. Ze vertellen hoe Deborah nou echt in elkaar zit.

Logeerpartijtje bij de baas

De twee vertellen dat Deborah is volgens hen helemaal niet zo onschuldig is. ''Toen wij vorig jaar tijdelijk uit elkaar gingen, was dat niet na ‘zomaar’ een zoveelste woordenwisseling'', vertelt Tim. Deborah had een etentje met haar werk en is die avond niet thuisgekomen. ''Ik kreeg geen sms’je, niets. En wat bleek? Deborah was die nacht bij haar leidinggevende blijven slapen, samen met nog een mannelijke collega. Wat moet ik daarvan denken? Op 300 meter van ons appartement valt ze zogezegd ‘per toeval’ in die man z’n bed in slaap?"

Gratis reis

Ook het verhaal over dat Tim het huis leeggehaald zou hebben, wordt door hem en zijn moeder weerlegd. Het zou andersom zijn, legt Tim uit. Nadat Deborah na het etentje niet thuis kwam, kreeg het koppel ruzie. Ze besloten een tijdje afstand te nemen en de moeder van Tim beweert dat niet veel later juist Deborah spullen uit het huis aan het halen was. Zijn moeder lijkt sowieso niet groots fan te zijn van Deborah. Volgens moeder Vera vond Deborah haar nageltjes altijd belangrijker dan het huishouden en schotelde ze Tim alleen maar frituurmaaltijden voor. Bovendien was zij degene die naar Temptation Island wilde. ''Deborah vroeg al een paar jaar om eens deel te nemen. Waarschijnlijk sprak vooral de gratis reis naar Thailand haar aan'', zegt Tim.

Trouwen

Ondanks alle negatieve praat komt toch ook de trouwplannen van het stel ter sprake: ''Als we ‘Temptation’ hadden overleefd, had ik écht met Deborah willen trouwen. Ik had die verlovingsring al een jaar op zak. Ik had haar al eens in ’t begin van onze relatie gevraagd om te trouwen. En later nog eens, tussen het eten en de afwas door. Niet echt romantisch, hé. Nu wachtte ik wél het juiste moment af. Maar met alle strubbelingen het voorbije jaar en dat overspel was het er nog niet van gekomen. Dus leek ‘Temptation Island’ mij de ideale timing. Na vandaag vraag ik mij af of ik überhaupt ooit zal trouwen. Als ik blijkbaar na vier jaar m’n lief nog niet door en door ken..."

