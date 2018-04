Temptation Island: Hoogtepunten aflevering 14

Het is tijd voor de dreamdates! De koppels zijn precies twee weken van elkaar verwijderd, maar echt koppels kan je ze niet meer noemen. Zo weet Tim al lang en breed niet meer wie Deborah is en heeft hij alleen oog voor Cherish. Voordat de dreamdates beginnen, wordt er eerst afscheid genomen van elkaar.

Mezdi ziet de date met Laetitia helemaal niet als iets romantisch. Mezdi: “Ik zie het als een eindexamen waarin ik Daniëlle moet laten zien dat ik respect voor haar heb”. Dus met één date denkt hij zijn gemiddelde op te kunnen krikken. Alsof het de middelbare school is…

Voordat de date kan beginnen, brengt Tim Cherish al in verlegenheid. Tim: “Jij bent het mooiste vrouwtje dat ik ooit heb leren kennen. Ik zou hier met niemand anders dan jou willen zijn”. Daar heeft Cherish maar één antwoord op.

Tot Fabrizio’s vreugde staat er voor hem en Daniëlle maar één bed klaar. “Dat is wel een probleem hoor, ik zie hier nergens een bank” zegt Daniëlle, maar Fabrizio geeft geen gehoor en ploft zo neer op het bed.

Jeremy’s keuze viel op Yasmin en dat lijkt een goede keuze te zijn geweest. Van echte verleiding is geen sprake, maar gezelligheid is er zeker. Vanessa koos voor Matthew en hij gaat er helemaal voor. Hij proost ook op een “gezellige en leuke date”.

Megan nam friend with benefits Joshua mee en Kevin koos natuurlijk voor Chloë. Kevin: “In feite moet ik Megan dankbaar zijn dat ze dat heeft gedaan”. Nog even Kevins theorie op vreemdgaan. “Als je respect hebt voor mensen, doe je dat niet”. Wijze woorden van een ervaringsdeskundige op beide fronten.

Tim heeft overduidelijk last van hevige vlinders, want de dingen die hij uitkraamt na een week daten met Cherish zijn werkelijk bewonderenswaardig. Hij vergelijkt het samenwonen met Deborah nu al met het ‘samenwonen’ met Cherish…

Ondertussen geniet Deborah van een massage samen met Gino. It’s all fun and games totdat er op de pier een huwelijksceremonie begint. Deborah is haar emoties niet de baas en laat een traantje rollen.

Megan heeft absoluut geen zin om Kevin weer te zien. “Ik wil hem totaal niet meer in mijn leven”. Het ging allemaal fout toen hij haar “koekeroend” noemde achter haar rug om. En toen was Joshua daar om haar ogen te openen.

Fabrizio doet nog een laatste poging tot het veroveren van Daniëlles hart en vertelt dat hij als verleider geen enkele hoop had in een relatie, of überhaupt een vrouw. Ze geeft wel toe dat als ze single was geweest hij een kans had gemaakt. “Ik zit nog zo erg met mezelf in de knoei, dan word ik niet gelukkig”.

Het lijkt erop dat Mezdi inziet waar hij de mist is ingegaan en wat hij beter niet had kunnen doen. “De fouten die ik maak, maak ik niet om haar pijn te doen. Dat doe ik puur uit mezelf. Ik ben een jongen met mooie dames om me heen en ik ga in op die aandacht.” Want dát praat het natuurlijk allemaal goed, Mezdi.

Tim weet zeker dat hij met Cherish zal trouwen, maar als het aan Cherish ligt gebeurt dat misschien helemaal niet. Ze heeft nog niet het idee dat hij de ware is, wat vrij logisch is want ze kennen elkaar nog maar een week. Cherish: “Het is een super lieve jongen, maar hij is voor mij denk ik té lief”. Ze doet tegelijk ook een stapje terug: “Ik ben wel wat terughoudender geworden omdat hij er vol gas voor gaat. Daar ben ik totaal niet van”. If he only knew…

Vanessa is vastberaden en laat Matthew niet bij haar in bed slapen. Jeremy laat Yasmin in het bed liggen en gaat zelf op de bank slapen. Hij zou het tenslotte ook niet leuk vinden als ze naast een andere man zou slapen. Maar zodra de camera’s weg zijn bij Vanessa laat ze Matthew bij haar in bed liggen. Vanessa: “Als Jeremy dit zou zien, zou hij het al niet leuk vinden”.

Cherish heeft het gevoel dat niet alles echt is op Temptation met Tim. Na één date was hij opslag verliefd op haar en dat is geen normale gang van zaken. “Ik denk dat het gewoon vakantieliefde is, maar dat hij dat pas inziet wanneer hij thuis is”.

Daniëlle en Fabrizio hebben het slaapprobleem opgelost en liggen tóch samen in bed. Fabrizio vond het overdreven om ergens anders te slapen nu Daniëlle geen vriendje meer heeft. Daniëlle: “Ik weet dat hij nooit aan me zal zitten als ik dat niet wil of weet. Ik vertrouw hem daar wel echt in”.

Is er niks gebeurd tussen Daniëlle en Fabrizio? En hoezo mocht Matthew opeens wel bij Vanessa in bed slapen? Check het volgende week donderdag tijdens de ontknoping op RTL5 of de dag na de uitzending op Metro!

