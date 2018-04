Iedere artiest wil Ruben Verhagen

Sterren als Scooter Braun, Martin Garrix en Oliver Heldens dragen graag de kleding van de jonge talentvolle Nederlandse designer Ruben Verhagen. ‘Het is zo’n vet gevoel dat iemand iets aandoet wat ík heb ontworpen.’

Kleurrijk

Hij is kleurrijk in wat hij doet en dat zie je ook terug in zijn ontwerpen. Maar zelf draagt Ruben Verhagen altijd zwarte kleding. „Zwart is mijn stijl”, zegt de 21-jarige designer. „Maar ik compenseer dat met mijn sneakers. Die moeten wel een printje of iets anders geks hebben.” Hij steekt zijn been de hoogte in en laat zijn schoenen met luipaardprint zien. „Vans in ’collab’ met Supreme.”

Verhagen is bevriend met de Nederlandse dj Oliver Heldens die door het prestigieuze DJ Mag vorig jaar op plek 13 werd gerangschikt in de top 100 van ’s werelds beste dj’s. Verhagen doet zijn hele merchandise en ook verzorgt hij het gehele merchandise fulfilment voor artiesten zoals: Sam Feldt, Chocolate Puma, Mr. Belt & Wezol, Vinai, Jay Hardway en Sander Van Doorn.

Beetje gek

„Oliver komt net zoals ik uit Rotterdam, we zijn allebei een beetje gek en zijn samen constant aan het werk”, zegt Verhagen. „Zijn eerste single die hij uitbracht was Gecko, dat was heel toevallig dezelfde naam als mijn t-shirtlijn Gekko. We kwamen in contact via Twitter en hij zei dat hij mijn werk vet vond. We zijn toen een keer gaan chillen. ’Wat nou als jij voor mij een shirt ontwerpt die we dan verkopen op jouw webshop?’ vroeg hij me. Dat heb ik gedaan en toen postte hij wat op social media en gaf hij ook wat shirts weg, zoals aan de manager van Justin Bieber. DJ’s als Martin Garrix en Sander van Doorn volgden. Toen werd het ineens wereldwijd besteld. Het was zo’n gaaf gevoel om al die mensen in een t-shirt van mij te zien. Dat was voor mij het teken om ermee door te gaan. Ik ben toen Olivers webshop gestart en inmiddels mag ik mij zijn ’art director’ noemen. Door dat eerste shirtje heb ik een stijl ontworpen voor hem dat we nu overal terug laten komen. Niet alleen op zijn kleding, maar ook op de festivalposters met zijn naam erop en op al zijn albumcovers. Ik maak eigenlijk al zijn content, variërend van wat hij post op social media en zijn radioshow Heldeep tot aan zijn visuals tijdens zijn optredens.”

Compliment

Maar het mooiste vindt Verhagen de gedachte dat iemand ’s ochtends zijn kast opendoet en besluit een kledingstuk van hem te dragen. „Het is zo’n vet gevoel dat iemand iets aandoet wat ík heb ontworpen. Een groter compliment kun je niet krijgen.” Wie naar zijn ontwerpen kijkt op zijn site ziet kleurrijke tekeningen die alle kanten opschieten. Neem nu die gele vogel in een blauwe spencer: Hij lijkt een drol op zijn kop te hebben, maar het kan ook een toefje slagroom zijn. Een pijl, waarop een rups loopt, doorboort het hart van het beestje. Op de achtergrond wordt een kopje met scheermesjes leeggegooid. Appels en een schop waarvan een geel goedje afdruipt zweven rond door de lucht. De vogel heeft een mensenhand en lijkt een waarschuwend vingertje te heffen. Overigens mist dat vingertje een kootje en is de pols doorgesneden met een scheermesje.

'Raar'

„Mijn hele leven heb ik al een vreemde tekenstijl. Als ik in de klas een tekening maakte zeiden mijn klasgenoten dat ik raar was. Mijn tekeningen zijn kleurrijk, maar soms ook wel luguber. Soms is het moeilijk om een gedachte achter een van mijn kunstwerken te verzinnen. Ik ben heel druk in mijn hoofd, heb ADD. Dat zie je terug in mijn tekeningen. Ik begin en terwijl ik bezig ben schieten mijn gedachten alle kanten op. Er ontstaan dan hele gave effecten. Tenminste dat vind ik.”

Op zijn zestiende leerde Verhagen zichzelf aan hoe hij zijn tekeningen kon digitaliseren. „Hierdoor kon ik met mijn tekeningen alles doen. Met een paar ontwerpen ben ik naar een drukker gegaan. Ik kreeg veel leuke reacties en mensen wilden mijn shirt dragen. Ik liet vervolgens bij een professionele zeefdrukker vier ontwerpen vijftig keer afdrukken. Daarna ben ik met een tas vol shirts naar Gorilli in Rotterdam, helaas bestaat die kledingwinkel niet meer, gelopen. En zo is Gekko geboren. Mijn ouders noemden me altijd zo, vandaar.”

Mooie dingen

In vijf jaar tijd is het snel gegaan. Vanuit Los Angeles is er dagelijks veelvuldig contact met het management van Heldens en andere agencies, vanuit Azië mailt en telefoneert Verhagen de gehele dag met zijn leveranciers. Zo wordt veel van zijn kleding in het buitenland geproduceerd. Verhagen ontwerpt eigenlijk alles: stropdassen, vlaggen, sokken en onlangs is hij ook in de zonnebrillen gedoken. „Het werd op een gegeven moment zoveel dat ik met Gekko ben gestopt. De merchandise die ik deed, werd supergroot. Veel artiesten vonden de kwaliteit die ik voor de Oliver Heldens Shop leverde helemaal te gek en nu heb ik zestien dj’s, twee YouTubers onder mijn naam zitten en de MMA’er Gökhan Saki. Ik heb voor hem een t-shirt in het buitenland laten maken, op zijn webshop gezet, hij postte het en binnen een uur was het uitverkocht. We zijn nu dan ook bezig met een tweede ronde.”

Verhagen houdt kantoor in Rotterdam, in het reclamebureau van zijn vader. Hier staat ook zijn magazijn. Ooit hoopt hij zijn eigen business in LA te runnen, want ’daar zit alles en iedereen’. „Ik probeer twee dagen in de week op kantoor te zijn. De rest werk ik online en ben ik veel onderweg en in het buitenland. Ik heb grote plannen met mijn webshop en kom binnenkort met een eigen label die Ruben Verhagen gaat heten. Ik kan niet stilzitten, lig niet op de bank om een film te kijken. Ik moet constant bezig zijn. Er gaan hele mooie dingen gebeuren.”

