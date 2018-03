Famke Louise staakt optreden na bierdouche

Het interview met Wende (39) vindt plaats in Koninklijk Carré waar ze sinds een tijdje huiskunstenaar is, compleet met eigen kamer en toegang tot het podium. „Daar ben ik heel bij mee”, zegt ze, „want muzikanten hebben het niet makkelijk om een goede plek te vinden in Amsterdam, doorgaans worden ze richting buitenring gedreven.”

Direct

Wende heeft vanaf augustus 2015 gewerkt aan Mens, een project dat, zoals bijna alles wat ze doet, intens en veelomvattend is. Mens ging vorig jaar maart in première in Paradiso, toerde vervolgens langs de theaters en nu is er een album, het eerste volledig Nederlandstalige in Wendes carrière. „Ik ben ook nog wel in het Engels gaan schrijven en nog een beetje in het Frans, maar uiteindelijk vond ik het interessant om deze plaat in het Nederlands te maken. Ik wilde namelijk nog persoonlijker en directer zijn dan anders, nog beter die emotie erdoorheen krijgen.”

De teksten op Mens zijn van Wende zelf en er zijn bijdragen van schrijvers Dimitri Verhulst, Bas Heijne (die een column getiteld ‘Wat Is De Mens’ schreef voor het cd-boekje) en een songtekst van de hand van de tweeënhalf jaar geleden overleden Joost Zwagerman.

Verliefd

„Mens gaat over mens zijn”, licht Wende toe, „over hoe je mens bent te midden van andere mensen. Maar het gaat ook over mijn eigen angsten, struggles en over waar ik verliefd op ben in het leven.”

Aanleiding voor de thematiek is de huidige tijd. „We lijken meer dan ooit teruggeworpen op onszelf. Vroeger had je je geloof, je baan, een huwelijk en dat was het dan. Het was fixed. Nu is dat allemaal anders, je moet erover nadenken met alle keuzestress van dien. Het verandert elke keer. Hoe gaan wij eerlijk naar onszelf kijken voordat we een ander wegschoppen?”

Eenzaam

Wende noemt zichzelf een controlfreak, iemand die intuïtief de neiging heeft om de dingen op eigen houtje te doen. „Door mijn perfectionisme en angst om beoordeeld of uitgesloten te worden, heb ik de neiging om dingen voor mezelf te houden. Maar daar word ik eenzaam van en dat is het laatste wat ik wil. Ik kan stoer doen, maar ondertussen wil ik samen zijn.”

Wende./Foto: Robin de Puy

Ondertussen ontmoeten we elkaar ondanks (of dankzij) de door het internet steeds kleiner geworden wereld liever niet dan wél, stelt Wende. „We trekken muren op. Maar ik denk dat het inmiddels onvermijdelijk is geworden om elkaar te ontmoeten. Uitsluiten werkt niet, het is kinderachtig. Jij bent er, ik ben er, en we zullen het echt met elkaar moeten doen.”

Open

Een pasklaar antwoord heeft ze niet gevonden. „Wat ik wel weet is dat we ondanks allerlei wapens en machtsstructuren nog steeds mens zijn, met alle gevoelens en kwetsbaarheden van dien. Om het bij mezelf te houden: dat wil ik herkennen in de ander. Op die manier wil ik mij tot een ander verhouden: empathisch. En dan wil ik ook nog steeds de ruimte hebben om te zijn wie ik ben en hoe ik dat ben. Het is cliché, maar het is wel het enige wat ik te bieden heb. Mijn inzet is mijn openheid.”

Ze hoopt dat die aanstekelijk werkt. „Ik denk dat er een verzachting plaatsvindt als mensen zich gezien voelen. Door de waanzinnig mooie tekst van Joost Zwagerman die het in ‘Voor Alles’ over zijn angsten heeft, voel ik mij door hem gezien. En als ik zijn tekst zing, voelt weer iemand in het publiek zich gezien. Zo gaat dat.”

Mens van Wende is vanaf vandaag te streamen en te koop. Op 17, 18 en 19 mei staat Wende in Carré. In november duikt ze de clubs in en in het weekend van 29 juni t/m 1 juli staat ze op Down The Rabbit Hole. Info & tickets: wende.nu

