Actrice Noortje Herlaar: ‘Ik mocht niet ademhalen’

In de Twin Peaks-achtige serie De 12 van Oldenheim (vanaf zondag bij RTL 4) speelt Noortje Herlaar de pannen van het dak als Peggy, een journaliste met een oorlogstrauma die terugkeert naar het dorp waar ze opgroeide.

Tijdens een zomerse nacht verdwijnt de zestienjarige Nine. Haar fiets wordt gevonden in een sloot. Is ze ontvoerd? Was het een ongeluk? Leeft ze nog of is ze dood? De verbijstering is nog niet ingedaald of er verdwijnt al een tweede inwoner van Oldenheim. De politie, in de personen van de plaatselijke agent Rob (Michiel Nooter) en rechercheur van buiten Sharif (Nasrdin Dchar), bijt zich vast in beide zaken. Het duo krijgt daarbij ongevraagd hulp van journaliste Peggy.

Sferisch

„Het is een onheilspellende, sferische serie”, zegt Herlaar (32), de hoofdrolspeelster en vertolkster van Peggy over de reeks, die in eerste instantie alleen op Videoland te zien was. „Het script zit ingenieus in elkaar met heel veel personages die vaak met allerlei lijntjes aan elkaar verbonden zijn. Alle lof voor scenarioschrijver Lex Passchier die dit verhaal echt meesterlijk heeft geconstrueerd.”

„Peggy is jarenlang weggeweest uit haar dorp en heeft alle banden met het verleden willen breken” , vertelt ze over haar personage. „Door wat er met haar is gebeurd, wil ze die weer aanhalen. Maar niemand zit er echt op te wachten. Ik denk dat ze jarenlang heel egoïstisch is geweest en nu probeert om het allemaal weer goed te maken. Door die verdwijningen komt ze daar echter helemaal niet aan toe. Ze krijgt ontzettend veel te incasseren.”

Herlaar werd tijdens de opnames wat dat incasseren betreft helemaal één met Peggy. „Ik vóelde haar eenzaamheid echt. We draaiden op veel locaties, met heel veel verschillende mensen en er komt zó veel over haar heen.”

Kou

Ook de kou tijdens een deel van de opnames vroeg om incasseringsvermogen. „Ik weet nog dat er een shot was blijven liggen waarin ik in een hempje rondloop en dat we die moesten opnemen terwijl het vroor. Ik kreeg de instructie om geen adem te halen, omdat je anders de condens uit mijn mond zou zien komen. Het duurde gelukkig maar even, hoor. En dat gaat heel lief: de crew staat dan met open armen en ochtendjassen klaar om je na dat shot meteen op te warmen.”

Warme herinneringen koestert Herlaar aan Harmelen, het Utrechtse dorp dat de thuisbasis van De 12 van Oldhenheim vormde. „Harmelen is als het ware Oldenheim in de serie, dus de meeste scènes waren daar gesitueerd. Dat dorp heeft ons heel lief ontvangen. Veel dorpsbewoners hebben gefigureerd en ik kreeg lieve briefjes, bijvoorbeeld van de fysiotherapeut die liet weten dat we altijd bij hem terecht konden.”

Noortje Herlaar als Peggy met rechercheur Sharif (Nasrdin Dchar).

Sterke series

Moeder ik wil bij de Revue, Ramses, De Zaak Menten, De 12 van Oldenheim, Zuidas (die ook zondagavond in televisiepremière gaat en bijna gelijktijdig wordt uitgezonden als De 12 van Oldenheim) – de lijst sterke series waarin Herlaar een grote rol speelt wordt steeds indrukwekkender. Later dit jaar zit ze ook nog eens in Lois, een thrillerserie van de AVROTROS naar de succesvolle boeken van Simone van der Vlugt. Toch beschouwt ze zichzelf niet als een typische ‘seriesactrice’, voor zover zoiets bestaat. „Series vallen op omdat ze op televisie te zien zijn, maar ik heb bijvoorbeeld ook heel veel in het theater gestaan. Dat is voor een veel kleiner publiek. Het is wel zo dat er, en dat is heel fijn, momenteel veel series worden gemaakt.”

Slagroomsoes

Een blik op haar filmografie op IMDB leert dat Noortje Herlaar ook in The Hitman’s Bodyguard zat, de grote Hollywoodactiefilm die deels werd opgenomen in Amsterdam en waarin ook Barry Atsma, in het dagelijks leven haar geliefde, een klein rolletje had. Herlaar kijkt er met groot genoegen op terug. „Dat was gewoon een slagroomsoes, zo gaaf om een keer mee te maken. Mijn rol was meer ‘edelfiguratie’ hoor, maar dat is eigenlijk best fijn want dat betekent nul stress en heel veel genieten van wat er allemaal om je heen gebeurd: stuntmannen, gigantische decors, ontploffingen en drie dagen op een set met grote sterren. Ik moest Samuel L. Jackson de eed laten zweren in de rechtszaal en dat zorgde voor hilarische momenten. Hij is nogal een speeldier en deed dat op vijf verschillende manieren.”

De eerste twee afleveringen van De 12 van Oldenheim zijn vanaf zondag 1 april vanaf 21.30 uur te zien bij RTL 4/Zuidas is diezelfde avond om 21.15 te zien bij BNNVARA op NPO 3.

