Gavin James is met nummers als The Book of Love, Hearts on Fire, Nervous en Hole in My Heart niet weg te slaan uit de hitlijsten. Maar wie is toch die Ierse Singer songwriter achter deze ‘liefdesliedjes’? Komend jaar treedt hij drie keer op in Nederland, tijd om Gavin wat beter te leren kennen. We spraken Gavin James, artiestennaam van Gavin Wigglesworth in Oostenrijk in het Q-hotel in de sneeuw.

Normale jongen

Tijdens deze door Q-music georganiseerde reis gaf Gavin al een bijzonder optreden waarbij het publiek werd ontroerd door zijn prachtige stem. En dat de 26-jarige muzikant eigenlijk een heel normale jongen is, werd al snel duidelijk. Waar andere sterren misschien liever niet zo in het openbaar willen verschijnen, stond Gavin gewoon tussen het ‘normale’ publiek en hij bleef zelfs na zijn optreden nog even hangen in de lobby van de hotelbar.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

61 landen

De singer-songwriter speelde eerder in de Ierse band The Problematic, maar in 2012 koos hij ervoor om solo te gaan. Zanger Bob Dylan heeft hem geïnspireerd om zelf teksten te gaan schrijven. En dat heeft goed uitgepakt, want in 2014 werd Gavin razend populair bij het grote publiek met zijn hit The Book of Love! Zijn muziek wordt in 61 landen geluisterd en in mei begint hij met zijn Europese tour. Tussendoor vliegt hij even naar Amerika voor het populaire festival Coachella en daarna is hij zelfs drie keer te vinden in ons kikkerlandje. Zo staat hij in Het Oosterport in Groningen, TivoliVredeburg in Utrecht en op Lowlands.

‘Ik ben een stuk vrolijker’

Gavins nummers zijn bijna allemaal geïnspireerd op persoonlijke gebeurtenissen van hemzelf of van vrienden. Hij noemt zijn liedjes ook niet echt liefdesnummers, want ze gaan vooral over het verdrietige aspect van de liefde. ,,Het zijn meer break-up songs!”, zegt hij. ,,Maar mijn nieuwe album is heel anders, dat komt omdat mijn leven de afgelopen vier jaar nogal is veranderd. Ik ben een stuk vrolijker!” Zijn nieuwe album is puurder en heeft meer blues-aspecten in zich. De singer-songwriter werkte eerder al samen met de Ierse dj Mark McCabe voor de hit Nervous, maar als we meer willen weten over eventuele samenwerkingen moeten we toch nog even geduld hebben.

Gesloten boek

Over zijn eigen liefdesleven is Gavin een gesloten boek, want hij wil niet loslaten of hij zelf het geluk in de liefde heeft gevonden. Toch helpt hij de romantiek graag, want recentelijk heeft hij een fan nog geholpen met een huwelijksaanzoek. ,,De aanstaande vrouw van een kennis luistert heel graag naar mijn muziek. Hij liet mij weten dat hij haar ten huwelijk wilde vragen. Ik heb toen een persoonlijke video opgenomen, die onderdeel was van het aanzoek. En ze zei: ja!”

Of hij veel last heeft van groupies? Niet echt, maar af en toe krijgt hij wel gekke cadeaus.,,Ik kreeg een kussen met allerlei foto’s van mezelf erop. Heel aardig, maar wat moet ik daarmee? Ik vind het nogal gek om met een kussensloop van mezelf te slapen!”

Nederlands leren

De singer-songwriter verheugt zich nu al op de optredens in Nederland, want de Nederlandse fans zijn altijd erg enthousiast. Afgelopen jaar stond hij al op Pinkpop. ,,Het publiek was fantastisch, ik heb nu al zin in de andere optredens.” Hoogste tijd om Gavin wat Nederlands te leren. Benieuwd hoe hij het ervan af brengt? Bekijk onze video.