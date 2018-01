Jean Marc heeft spijt van vertrek uit Wie is de Mol

Jean Marc van Tol, de cartoonist die zaterdag het spel Wie is de Mol uit vrije wil verliet, heeft spijt van deze beslissing. Dat was te horen in het radioprogramma van Annemieke Schollaardt op NPO Radio 2.

In de uitzending bespreekt de presentatrice de ontwikkelingen van de korte deelname van Van Tol en daarbij staat natuurlijk diens vrijwillige vertrek na pas de tweede aflevering centraal. Na de test kreeg niemand een rood scherm te zien omdat Jean Marc had besloten zelf op te stappen. Er was ook geen afscheidspraatje met presentator Art Rooijakkers. Opvallend, omdat hij eerder in de aflevering nog zei: ‘alleen al het feit dat je meedoet aan dit ongelofelijke circus is, super’.

Contrast

De Fokke & Sukke-tekenaar laat op Radio 2 weten dat hij het zwaar had. ,,Het was heel heftig, die hele aflevering. Ik had daarvoor drie dagen niet geslapen. Toen wij die shovels zagen, zei Stine al: misschien moet jij niet daarin gaan rondrijden. Ik wist toen het verschil tussen links en rechts al niet meer, dus ik dacht dat moet ik niet doen.”

Ook de opdracht de avond ervoor in het theater – die waarin Ron Boszhard terug kon keren, maar niemand hem die kans gunde - was zwaar voor Van Tol. ,,Ik zat naar Julius Ceasar te kijken, terwijl verderop Ron zat te kwijlen om terugkeer. Van dat contrast kon ik ’s avonds niet meer slapen.”

Stom!

En dus besloot Van Tol te vertrekken. Niet slim, zegt hij nu. ,,Al na een dag dacht ik: wat stom! Ik had er natuurlijk in moeten blijven.” Van tevoren had hij niet goed nagedacht over de impact van het programma. ,,Ik heb het onderschat. Maar wat je niet weet als kijker is dat de emoties echt zijn. De emoties zijn net zo echt als in het echte leven. Ik heb daar niet goed over nagedacht.” Het hele interview met Annemieke Schollaardt beluister je HIER.

Aanstaande zaterdag is in de derde aflevering van Wie is de Mol te zien wat het vertrek van Jean Marc met de groep deelnemers heeft gedaan.