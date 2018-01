Eminem komt 12 juli naar Nederland!

Afgelopen zondagnacht werden in New York de Grammy Awards voor de zestigste keer uitgereikt. Rapper Kendrick Lamar opende de show voor de belangrijkste muziekprijzen en mocht ook nog eens vijf beeldjes mee naar huis nemen. De grote winnaar van de avond was Bruno Mars, die maar liefst zes beeldjes in ontvangst nam.

Kendrick Lamar laat Jay-Z achter zich

Aan rapper Kendrick Lamar de eer om de show te openen. Hij deed dat samen met Bono van U2. De opening had een politiek tintje, op de achtergrond was een enorme projectie te zien van de Amerikaanse vlag en op het podium stonden marcherende soldaten. De rapper was genomineerd voor 7 awards, waarvan hij er 5 heeft gewonnen. Hiermee liet hij Jay-Z, die voor 8 Grammy's was genomineerd, maar geen enkele prijs in ontvangst mocht nemen, achter zich. Kenrick won onder andere een Grammy voor het beste rap-optreden, het beste rap-album (DAMN) en voor de clip HUMBLE.

Kendrick Lamar liet rapper Jay-Z achter zich. Foto: ANP

Grote winnaar

Voor zanger Bruno Mars was de avond echt magisch, want hij won in alle zes de categorieën waarvoor hij genomineerd was. Hij kreeg onder andere een prijs voor beste plaat, voor het album 24K Magic, beste nummer (That's what I like) en beste R&B performance.

Zanger Ed Sheeran kon niet aanwezig zijn maar won twee Grammy's: een voor zijn plaat Divide en een voor Best Pop Solo Performance met zijn hit Shape of You. De 21-jarige zangeres Alessia Cara werd gekozen tot beste nieuwe artiest. Alessia scoorde hits als Scars to your beautiful en Stay. Shakira kreeg voor haar plaat El Dorado een Grammy Best Latin Pop Album.

De Canadese Alessia Cara won een Grammy voor beste nieuwkomer! Foto: ANP

Miley Cyrus en Elton John

De 70-jarige Elton John is nog steeds niet te oud om op te treden en gaf samen met Miley Cyrus een verrassend optreden!

Nederlander geen prijzen

De Nederlandse dirigent Reinbert de Leeuw heeft geen Grammy gewonnen. De dirigent was als enige Nederlander genomineerd voor een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, in de categorie Best Classical Compendium.

Artiesten als Lady Gaga, The Chainsmokers en Miley Cyrus droegen een witte roos naar de awardshow, als steun aan de #TimesUp-beweging. De witte roost was bedoeld als symbool voor hoop, vrede en sympathie.