Barbie wilde dood met pillen, coke en een mes

Samantha de Jong praat in een eenmalig interview met weekblad Privé openhartig over haar zelfmoordpoging. Ze vertelt dat ze moeite had om te gaan met de beeldvorming die er over haar persoon is ontstaan. Zo wordt haar publiekelijk verweten dat ze een slechte moeder is. De Jong zelf vreest dat haar kinderen lijden onder het leven dat ze leidt. Volgens opvoedkundige Marina van der Wal is het tijd dat we Barbie de ruimte geven om weer Samantha te zijn, dat is essentieel voor haarzelf en voor haar kinderen.

„Twijfel is een van de meest venijnige dingen van het ouderschap”, vertelt Van der Wal. „Wij allemaal worden door onze omgeving aan het twijfelen gebracht: door de luizenmoeder op het schoolplein bijvoorbeeld, of door de buurvrouw. Dat trekken we dan wel, maar bekende mensen krijgen heel Nederland over zich heen. Barbie weet dan ook nog reacties uit te lokken en die komen binnen joh!”

Die reacties liegen er niet om en gaan inderdaad meermaals over haar kinderen. Buitenstaanders vragen zich publiekelijk af wat de situatie voor invloed heeft op de kinderen van De Jong. Ook ging het gerucht dat het haar 6-jarige dochter Angelina was die haar na de zelfmoordpoging had gevonden. Niet waar, zegt De Jong.

Van der Wal: „Je ziet dat ze heel erg van haar kinderen houdt en het beste voor ze wil. Wat dat betreft hoop ik heel erg dat zij ondersteuning gaat krijgen om de moeder te kunnen zijn die ze heel graag wil zijn. Het is voor de opvoeding van de kinderen zo belangrijk dat de eigen ouders daarin een rol spelen. In dit geval is steun vanuit de omgeving belangrijk en gelukkig woont oma er bijvoorbeeld tegenover.”

Volgens Van der Wal realiseert De Jong zich dat wat er met haar gebeurt niet goed is voor haar kinderen. „Als je als mens zo tegen jezelf aanloopt dat zelfmoord een optie is geworden, dan ben je echt ten einde raad. We moeten dat niet veroordelen. Ze gaat een nieuw plan maken en dat is moedig. Je kunt er heel erg tegenop zien om je hele leven overhoop te gooien en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Mensen moeten Samantha gaan zien in plaats van Barbie. Van der Wal pleit ervoor dat we haar daar met zijn allen de gelegenheid voor geven. „Ze heeft een veilige plek nodig, zonder veroordelingen. Zij heeft heel erg de ruimte gekregen om de figuur Barbie te spelen, maar haar kinderen hebben Samantha nodig. Als opvoeder heb je maar een ding te geven aan je kinderen en dat is jezelf. Laten we haar die ruimte na het interview in Privé ook geven.”