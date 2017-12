Hoe Bob Timmer mr. Metro werd

Bob Timmer (35) wordt ook wel Mr. Metro genoemd. Waarom? Omdat hij nu al ruim een jaar lang vrijwel dagelijks Metro’s voorpagina ‘oppimpt’ met zijn graffiti.

Zijn vrienden dachten dat hij ze in de maling nam, maar Bob Timmers naam klonk deze zomer toch echt in de ochtendshow van de New Yorkse televisiezender NY1. Hoewel Timmer zelf nog nooit in deze wereldstad is geweest, is zijn graffiti-werk hem vooruit gestreefd. „Het is mindblowing”, zegt de 35-jarige vader uit het Noord-Hollandse Schagen.

Het pimpen van de voorpagina van de Nederlandse Metro doet de creatieveling al enige tijd. Het is een verslaving voor hem geworden. Eentje waarvan het lastig afkicken bleek toen Metro de jaarlijkse zomerstop hield. Maar een collega van hem bracht de redding: enkele Metro’s die hij had meegebracht vanuit New York. „Hij kwam in het openbaar vervoer Metro’s tegen en dacht: die neem ik mee voor Bob.”

Bob deed zijn ding met ons Amerikaanse zusje. Van het een kwam het ander en zo belandde Mr. Metro op de voorpagina in New York, Moskou en Sint-Petersburg.

Waarom maak je van de voorpagina telkens een kunstwerk?

Ik vind het heel erg leuk om te doen en het werkt rustgevend. Als kleine jongen tekende ik Tiny Toons na. Later begon ik me te interesseren voor hiphop en graffiti, met name uit New York waar alles begonnen is. Met een vriendje tekende ik de graffiti die we op foto’s zagen na. Dat ik nu Metro onder handen neem, kwam per toeval tot stand. Ik zit iedere dag in de trein naar mijn werk en vind het dan leuk om te tekenen nadat ik Metro heb gelezen. Op een dag had ik echter geen papier bij me en besloot ik om jullie voorpagina op te ‘pimpen’. Metro is een mooi woord om wat mee te doen en verder is het geen saaie krant. Dat past bij mij.

Hoe ga je te werk?

Ik begin met het logo en heb verder geen vooropgezet plan. Soms zie ik een leuke kleur op jullie voorpagina. Dat kan van een advertentie zijn of iets in een foto. Het kan zijn dat ik daar dan op voortborduur, maar het kan ook zijn dat ik het helemaal loslaat. Het ontstaat gewoon.

Je doet dit nu ruim een jaar, welke voorpagina vind je het beste gelukt?

Mijn persoonlijke favoriet is de voorpagina van 9 oktober waarop ik ‘Slimer’ van Ghostbusters heb getekend. Het groen spatte er echt vanaf.

En nu de ‘echte’ voorpagina van de krant, wie had dat gedacht?

Ik zeker niet, haha. Ik vind het echt bizar dat straks iedere lezer mijn werk ziet. Ik heb iedereen van mijn crew gevraagd om een schets in te leveren. Ik hoop dat jullie het resultaat mooi vinden. Het is een mooie afsluiting van een mooi jaar waarin Metro New York mij zelfs heeft geïnterviewd. Dat is natuurlijk wel erg tof. Wat ook gaaf is dat mijn werk door Metro meer bekendheid heeft gekregen. Ik heb zelfs wat verkocht.

Heb je nog wat te wensen voor 2018?

Nou, ik hoop eindelijk eens naar New York te gaan. Dat is echt een droom van me. Jouw collega van Metro New York heeft me al beloofd om rond te leiden. Verder heeft kapperszaak ‘Raskappers’ in mijn woonplaats Schagen mij gevraagd om wat werk bij hen op te hangen. Het zou mooi zijn als het uitgroeit tot een expositieruimte waar mensen mijn werk ook kunnen kopen.