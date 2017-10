Wordt Lauv de nieuwe poplegende?

Sinds een aantal weken is deze upcoming artiest niet meer weg te denken uit de hitlijsten met zijn song ‘I Like Me Better’, maar nog verrassend weinig mensen kennen zijn naam. Tijd voor verandering!

Met maar liefst 16,5 miljoen Spotify-luisteraars per maand staat Lauv (Ari Leff) op de 69e plaats van meest geluisterde artiesten van Spotify. Met zijn gevoelige song ‘The Other’ breekt hij dit jaar voor het eerst door, maar sinds het aanstekende deuntje van ‘I Like Me Better’ in elke hitlijst terug te vinden is, is zijn leven echt een gekkenhuis.

Hoe is je carrière begonnen?

„Ik maak al mijn hele leven muziek. Op mijn dertiende begon ik met het schrijven van mijn eigen liedjes, daarvoor speelde ik al piano en viool. Ik begon liedjes te maken op gitaar en ik merkte dat ik mezelf met muziek goed kon uitdrukken. De nummers die ik opnam zette ik online, maar dat bereik was klein. Dat vond ik prima, maar ik ging ervan uit dat er niet meer dan dat binnen handbereik lag. Ik wilde iets met muziek doen - daar ligt mijn hart - dus de logische volgende stap was een muziekstudie, dan kon ik voor anderen gaan schrijven en deel uitmaken van hun proces. Daar haalde ik weinig voldoening uit en ik was een beetje kwijt wat ik voelde en wie ik was. Ik verhuisde naar New York en bleef wel schrijven voor anderen, maar ik begon ook mijn eigen gevoelens weer op papier te zetten. Het resultaat daarvan werd uiteindelijk ‘The Other’, mijn eerste grote hit.”

Hoe ging dat?

„Het schrijven van‘The Other’ begon als een stukje verwerking van de moeilijke periode waar ik doorheen ging. Ik was bij een vriend, pakte mijn gitaar en zong hem toe wat er door mij heen ging. Door dit proces kon ik me uiten en vond ik mezelf beetje bij beetje terug. Het was eerlijke muziek en ik had niet verwacht ermee door te breken. Het was mijn gevoel en als niemand in de wereld ernaar zou luisteren, was het ook prima. Maar toen ik het online zette, bleek dat mensen zich er in herkenden en de song leverde een gigantisch bereik op. Misschien is dat wel het mooiste aan muziek, dat ik mezelf kan uiten en dat mensen zich daarin herkennen.”

Soms mis ik dat wel eens in de muziek van nu… Hoe denk je zelf over de huidige muziekwereld?

„Omdat iedereen waar dan ook een kans heeft om muziek te maken, denk ik dat de muziekwereld op zijn best is op dit moment. Ik ben niet gebonden aan een groot label, want we leven in een tijd waarin ik met Spotify, YouTube, iTunes en Soundcloud mijn eigen werk bekend kan maken. Ik geloof dat als mensen zich kunnen herkennen in je muziek, dat ze je dan ook zonder groot label vinden. Maar ik snap wel wat je bedoelt; dat verschil tussen eerlijke, diepgaande muziek waarmee je iets overbrengt en muziek die gemaakt wordt om te verkopen zal er altijd zijn.”

Wat wil jij overbrengen?

„Dat mensen, waar en met wie ze ook zijn, altijd zichzelf mogen zijn en dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen. Ik heb het gevoel dat weinig mensen zich echt openstellen. Veel jongeren voelen de druk om te doen alsof hun leven perfect is. Zoveel mensen zijn bang om over hun gevoelens te praten, omdat ze bang zijn om beoordeeld te worden. Maar je ontwikkelt geen diepgaande vriendschappen als je je niet openstelt. Ik vind het fijn om het gevoel te hebben dat ik niet alleen ben op deze wereld. Ik hoop mijn luisteraars dat gevoel ook te geven.”

Hoe kwam ‘I Like Me Better’ tot stand?

„Toen ik aan ‘I Like Me Better’ begon, had ik niks op papier staan en niets in mijn hoofd. Ik ging achter mijn keyboard zitten, begon wat noten te spelen en toen ging het eigenlijk vanzelf: voor ik het wist had ik een complete melodie en besefte ik dat ik een nummer had gemaakt. Ik heb een aantal droevige songs, maar dit klonk vrolijk en ik begon te schrijven over mijn verhuizing naar New York. Ik was achttien, woonde ineens in een wereldstad en werd verliefd, dat was het laatste dat ik had verwacht.”

Hoe veranderde je leven toen je bekend werd?

„Nou, ik bracht ‘The Other’ uit in 2015, maar pas in 2017 werd het echt een hit. Ineens steeg ik als een gek op Spotify. Toch ging het allemaal nog wel geleidelijk aan tot ‘I Like Me Better’, dat veranderde echt mijn leven. De song heeft platina behaald in Australië en wordt overal op de radio gedraaid. Dat is zo cool, niet te beschrijven. Toen ik jong was droomde ik van dit succes, het is nog onwerkelijk dat het nu ook echt zo is. Maar ik probeer het me niet te veel te laten beïnvloeden. Ik heb helemaal niets met ego’s, dus ik gedraag me niet alsof mijn leven nu beter is dan dat van anderen.”

What’s next?

„Ik heb plannen om door Europa te gaan toeren, dus ik hoop hier binnenkort weer terug te zijn. Verder veel nieuwe muziek afmaken!”

Dus we zien je snel weer in de hitlijsten?

Hij lacht. „Dat is niet aan mij, maar ik hoop het. Zou tof zijn! Met wat Nederlandse fans erbij, zou dat zomaar kunnen.”

