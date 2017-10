TV Top 25: The Voice is terug (en RTL 4 ook)

Met ruim 2 miljoen kijkers is The Voice of Holland met 'seizoen zoveel' teruggekeerd. Dat moet RTL 4 goed doen, want de berichtgeving over dalende kijkcijfers doken overal op. Deze week doet de commerciële omroep het wel prima in Metro’s TV Top 25: 7 noteringen is al weer even geleden.

Late Night meegesleept

The Voice sleepte ook RTL Late Night mee de Top 25 in. Direct achter de talentenjacht zitten is lekker voor presentator Humberto Tan (1,1 miljoen kijkers), want zijn talkshow scoort op andere dagen beduidend slechter (400.000 / 500.000). De kijkers hebben op ‘4’ ook het nieuwe programma Oh, Wat Een Jaar! van Linda de Mol gevonden. De tweede aflevering trok met 1,8 miljoen kijkers 300.000 mensen meer dan bij de start.

Verder viel een mooi cijfer op voor de documentaire over ex-voetballer Dirk Kuyt. Alsof hij competitief is gebleven: hij trok 12.000 kijkers meer dan zijn club Feyenoord in de Champions League.

NPO 1 heeft over de afgelopen week 14 noteringen, RTL 4 heeft er 7 en 1 plekje werd gescoord door NPO 3, SBS 6, RTL 5 en Veronica.

Top 25

(van zondag 15-10 tot en met zaterdag 21-10)

1 Heel Holland Bakt (zo 15-10, NPO 1) 3.427.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 15-10, NPO 1) 2.618.000

3 The Voice of Holland (vr 20-10, RTL 4) 2.059.000

4 Studio Sport Eredivisie (zo 15-10, NPO 1) 2.016.000

5 Oh, Wat Een Jaar! (za 21-10, RTL 4) 1.839.000

6 Tussen Kunst en Kitsch (wo 18-10, NPO 1) 1.821.000

7 Spoorloos (ma 16-10, NPO 1) 1.616.000

8 Radar (ma 16-10, NPO 1) 1.587.000

9 Kuyt (zo 15-10, NPO 1) 1.543.000

10 Voetbal: Feyenoord – Shakhtar (di 17-10, Ver) 1.531.000

11 Smaakt Naar Meer (wo 18-10, NPO 1) 1.345.000

12 Half Acht Nieuws (ma 16-10, RTL 4) 1.251.000

13 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 20-10, RTL 4) 1.242.000

14 De Wereld Draait Door (ma 16-10, NPO 1) 1.221.000

15 Expeditie Robinson (do 19-10, RTL 5) 1.197.000

16 Meisje van Plezier (zo 15-10, RTL 4) 1.189.000

17 Kassa (za 21-10, NPO 1) 1.175.000

18 Journaal 18.00 uur (do 19-10, NPO 1) 1.148.000

19 De Rijdende Rechter (di 17-10, NPO 1) 1.128.000

20 Mr Frank Visser Doet Uitspraak (ma 16-10, SBS 6) 1.118.000

21 RTL Late Night (vr 20-10, RTL 4) 1.106.000

22 Eén Tegen Honderd (vr 20-10, NPO 1) 1.095.000

23 Geer en Goor Stevig Gebouwd (do 19-10, RTL 4) 1.088.000

24 Zondag Met Lubach (zo 15-10, NPO 3) 1.080.000

25 Hello Goodbye (do 19-10, NPO 1) 1.038.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek