Trijntje Oosterhuis zingt Hazes en Broederliefde

Interview. De misschien wel beste zangeres van ons land en voormalig The Voice-jurylid Trijntje Oosterhuis zingt op haar nieuwe album Leven Van De Liefde Nederlandse klassiekers.

De Zee voor de opening van de Amsterdam Arena, Vlieg Met Me Mee van de Abeltje-soundtrack, Nu Dat Jij Er Bent bij de geboorte van Amalia, duetten met Marco Borstato waaronder enorme hit Wereld Zonder Jou; Trijntje Oosterhuis werd weliswaar bekend met Engelstalige nummers, maar ze zong al vaak in het Nederlands. Met Leven Van De Liefde heeft ze samen met haar vaste gitarist Leonardo Amuedo nu voor het eerst een compleet Nederlandstalig album gemaakt. Het staat vol met covers van klassiekers die ze al jaren met zich meedraagt, van André Hazes tot Bløf en Broederliefde.

Inademen

En dat terwijl ze eigenlijk helemaal niet van plan was om een plaat op te nemen. „Leonardo en ik deden met kerst een tourtje langs kerken waarbij we bluenote jazz-standards van Nat King Cole tot Sinatra speelden. Daarin zat ook een blokje Nederlandstalig en dat sloeg enorm aan. Mensen vroegen me na afloop om daar een avondvullend programma mee te maken. Zo is het balletje gaan rollen”, vertelt de 44-jarige zangeres. „Daarop besloot ik de Nederlandse liedjes die me erg aanspreken te gaan inademen. Dat waren er enorm veel. Daaruit hebben we er uiteindelijk 16 geselecteerd, en die heel klein opgenomen in mijn huiskamer in De Rijp met zang, gitaar, kleine percussie, contrabas en een strijkerskwartet. Gewoon met een laptop en een microfoon, weer eens wat anders dan met vijftig man in de studio.”

Nederlandstalig is haar meer dan goed bevallen. Sterker nog: met bekende schrijvers waaronder Paskal Jakobsen, Alain Clark, Dotan en Diggy Dex werkt Trijntje alweer aan wat een nieuw Nederlandstalige popalbum wordt, vol originelen. Dat moet volgend jaar uitkomen; Leven Van De Liefde was eigenlijk een ‘tussendoortje’. „Ik heb Nederlandstalig een beetje voor me uitgeschoven”, zegt ze. „Ik zing graag in het Nederlands, maar het mag voor mij niet te veel kleinkunst en ook niet te veel smartlap zijn. Je moet het heel serieus nemen, vind ik. Het is mijn eigen taal en dat moet ik goed doen. Veel van de liedjes op dit album durf ik trouwens nu pas te zingen. Een heftig nummer als Liefde Van Later (van Herman van Veen, origineel is La Chanson Des Vieux Amants van Jacques Brel) zou ik tien jaar geleden niet hebben gedaan. Dat moet passen. Het zijn klassiekers. Ik heb nu meer ervaring.”

Oosterhuis maakte begin jaren negentig carrière in het Engels, met haar groep Total Touch. Het was een tijd waarin zangeressen die in het Nederlands zongen vooral te vinden waren op braderieën en piratenfestijnen, en niet op plekken waar ‘serieuze muziekliefhebbers’ zich ophielden. Dat is nu met populaire zangeressen als Maaike Ouboter, Eefje de Visser, Elske DeWall en Aafke Romeijn wel anders. „Ik vind het heel inspirerend en positief dat die beweging er is. Moet je eens kijken wat er allemaal wordt uitgebracht in het Nederlands, dat is twintig keer zoveel dan toen ik opgroeide. Die namen die je noemt doen iets anders dan ik, maar mijn overstap naar Nederlands heeft wel te maken met het feit dat er nu meer publiek voor is.”

Gek van Jungle

En wat vindt Oosterhuis van Nederlandstalige hiphop, afgaande op de hitlijsten en cijfers van streamingdiensten dé stroming in het vaderlandse muzikale landschap van dit moment? „Te gek”, zegt ze. „Maar sommige teksten vind ik wel wat te hardcore, zeker aangezien er veel kinderen naar luisteren. Aan de andere kant is het vaak wel heel eerlijk. Voor Leven Van De Liefde nam ik Jungle op van Broederliefde, dat meer urban is. Die jongens inspireren mij enorm. Nadat ze mij een keer hadden benaderd om iets samen te doen heb ik ze verteld dat Jungle door mijn kinderen helemaal grijs wordt gedraaid. Riepen ze meteen enthousiast dat ik het op moest nemen en op dit album moest zetten. ‘Als jij dat op je plaat zet, betekent dat heel veel voor ons’, zeiden ze. ‘Dan worden we serieus genomen’. Ik vond ook dat ze erop moesten, want om Broederliefde kan niemand meer heen in Nederland. En ik moet bekennen dat ik het een compliment vond dat ze me kenden, haha.”

Leven Van De Liefde is verschenen op 15 september. De theatertour is op op 16 september gestart en loopt tot juni 2018.