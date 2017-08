Niet meer kunnen opstaan door Dance Dance Dance

Tien BN’ers strijden vanaf zaterdag voor de derde titel in Dance, Dance, Dance. Dat betekent bloed, zweet en tranen.

Maan de Steenwinkel, Kaj van der Voort, Edsilia Rombley, Roué Verveer, Zoey Ivory (miss Nederland 2016), Marnix Lenselink (The Lion King), Renate Gerschtanowitz, Koos van Plateringen (SBS-collega’s), Stijn Fransen en Toprak Yalçiner. Zij gaan onder leiding van choreograaf (én jurylid) Timor Steffens hard aan de slag in het derde seizoen van van de dansstrijd Dance Dance Dance (vanaf zaterdag om 20.00 uur op RTL 4). Een strijd voor mensen die misschien goed kunnen dansen, of niet… Metro sprak enkele deelnemers en de presentatoren; sprak ze allemaal (zie het filmpje) over stijldansen en 'als eerste op de dansvloer staan'.

Maan en Kaj: kapot gaan

Maan de Steenwinkel is zangeres en won The Voice of Holland, Kaj van der Voort is zanger en maakte tot april deel uit van boyband B-Brave.

Hebben jullie gesmeekt om te mogen meedoen?

Kaj met een grijns: We hebben getwijfeld, maar RTL wilde ons zóóó graag hebben dat we zeiden ‘okay dan maar.’ Alles voor de kijkcijfers.

Maan: Ik zat vorig seizoen een paar keer in het publiek en vond het heel leuk. Blijkbaar hebben ze me toen gezien, aan me gedacht en mocht ik auditie doen.

Weinig in de zon

Is Dance Dance Dance zwaar?

Maan: Ja, best wel. Vooral om je je andere werk ernaast hebt. We maken korte nachtjes en kunnen weinig in de zon zitten als die er is.

Kaj: Je kunt geen gas terugnemen, je moet telkens maar door. Je lichaam of een eventuele blessure rust geven is er niet bij. Het valt dus niet mee, maar dat we helemaal kapot zouden gaan daar hadden we ons op ingesteld.

Maan: Uiteindelijk had ik het nog wel zwaarder verwacht, misschien om wij twee de jongsten zijn. We hebben de luxe van het jong zijn en hebben geen kinderen, dat scheelt allemaal. We kunnen na het dansen lekker naar onze ouders om ons te laten vertroetelen.

Stijn en Toprak: gillen

Actrice Stijn Fransen speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden, collega-actrice Toprak Yalçiner verliet GTST in 2014.

GTST’ers winnen altijd (Pip Pellens / Pim Wessels en Robin Martens / Buddy Vedder), jullie zijn de gedoodverfde favoriet…

Stijn: Arghhhhh, Goede Tijden heeft de lat voor ons nogal hoog gelegd.

Toprak: Het kan helemaal misgaan hè, maar we willen driemaal is scheepsrecht.

Stijn: Dan zijn er volgend jaar vast geen GTST-deelnemers meer, want dan wordt het voorspelbaar.

Hebben jullie gesmeekt om te mogen meedoen?

Toprak: Nee, we zijn gevraagd en we mochten als twee dames nog een koppel vormen ook. We hadden Antje en Romy Monteiro vorig jaar gezien, dus je hóópt weleens iets.

Stijn: Toen we hoorden dat we samen mochten dansen hebben we aan de telefoon zitten gillen. Zo van ‘aaaaaahhhh, we mogen het avontuur samen doen’.

Let's go!

Eenmaal aan het dansen, ben je nog steeds zo blij?

Toprak: Nou… Het is wel erg heftig hoor.

Stijn: Je gaat twijfelen of je het allemaal wel kan en dan gaat onzekerheid meespelen. Maar nu is het alleen maar ‘let’s go’. Ik wil niet meer niét dansen.

Toprak: Vanaf moment één is het zo tof, zo’n gaaf feestje. We zijn helemaal in ons element.

Hoe zwaar is het?

Stijn: De eerste maand krijg je een soort spoedcursus dansen. We oefenden vier stijlen, achttien uur in de week. Er zijn momenten geweest dat ik op de bank lag en dacht ‘ik kan nu niet meer opstaan, alles doet pijn’. En dan mag je de volgende dag weer. Dan is het focus aan en go go go.

Toprak: Dat was inderdaad de eerste vier weken, daarna was mijn lichaam er aan gewend. Als ik nu korter dans zegt mijn lijf ‘ik wil nog wel wat meer dansen’.

Stijn: De opnames van GTST gingen ook gewoon door. Dus het is opnemen, dansen, slapen.

Chantal en Jandino: omkoping…

Chantal Janzen en Jandino Asportaat vormen het presentatieduo van Dance Dance Dance.

Hoe wordt seizoen 3?

Chantal: Een seizoen waarbij wij heel hard om de kandidaten moeten lachen. Dat is niet elk jaar hetzelfde.

Jandino: Onze favorieten, zo hebben we samen bepaald, zijn Roué Verveer en Edsilia Rombley. Vooral qua humor, supergrappig. Als dansers zullen ze, als Chantal en ik ooit in Carré staan, onze show niet openen, haha. Ze zijn papa en mama en zijn dat ook voor de deelnemers.

Chantal: Ze doen hun bést, ongelooflijk.

Jandino: Ze zweten als otters, maar genieten. En Kaj en Maan rennen nog rond als kinderen van 12. Of is Kaj nog 12? Hahahahaha.

Chantal: Kaj en Maan halen we net voordat ze op moeten uit de maxi-cosie.

Nog geen nieuwe Robin Martins

Hoe is het niveau?

Chantal: Gelijkwaardiger dan de vorige seizoenen denk ik. Je spot niet gelijk een nieuwe Pip, Pim, Robin of Buddy.

Jandino: De vorige keren was de uiteindelijke winnaar snel duidelijk ja. Je hoefde amper te kijken. Ik voorspel je: deze keer blijft het tot het einde spannend. Voor 25 euro wil ik je zo wel vertellen wie er wint.

Gaan jullie zelf nog eens meedoen?

Jandino: In hemelsnaam niet.

Chantal: Ik heb bij mijn opleiding gedanst, dus ik denk dat ik niet zou mogen meedoen. Maar ik denk dat ik het ook niet zou willen.

Jandino: Als ik voor het eerste seizoen was gevraagd en nog niet wist hoe zwaar het was, had ik wel ja gezegd. Het liefst met Chantal natuurlijk. Het zou één rondje geduurd hebben, maar wat zouden we het leuk hebben.

Chantal: Voor sommigen is het een droom die in vervulling gaat. En ja, dan wordt er gehuild als iets lukt. Zoals Kees Tol. Prachtig toch?

Jandino: Kees ja! Die danst nu zelfs in clubs. Stripclubs.